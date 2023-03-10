ثقافة الوادى الجديد تحتفل باليوم العالمي للمرأة على مدار أسبوع.. صور

الوادي الجديد- ماهر البهنساوى

احتفلت مديرية الثقافة بالوادى الجديد، بيوم المرأة العالمي بعدد من الفعاليات على مدار أسبوع ضمن الأنشطة المتنوعة التى تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، ضمن خطة إقليم وسط الصعيد الثقافى.

ونظم قسم المكتبات محاضرة ثقافية بمدرسة الثانوية الفنية للبنات بعنوان اليوم العالمي للمرأة والذى يوافق الثامن من مارس، من أجل تعزيز دور المرأة في المجتمع ومنحها حقها فى المساواة والتغلب على توفير حياة كريمة، كما أقام بيت ثقافة القصر محاضرة بعنوان المرأة نصف المجتمع وتحدث خلالها سيد على عوض عن الدور الفعال الذى تقوم به المرأة في المجتمع وكيف تكون الأم قدوةسليمة لابنائها وكيف كرم الإنسان المرأة.

وأعد قصر ثقافة موط ورشة حكى عن القيم العابرة وأثرها في اضطراب القيم ناقشتها شادية كامل، بينما اعدت مكتبة الطفل والشباب بباريس ورشة حكى عن عيد الام وناقشتها سحر داود.

ونفذ بيت ثقافة المنيرة سرد قصة بعنوان الحمامة المطوقة وناقشتها ليلى ناتج ، ونفذ بيت ثقافة بولاق سرد قصة الاصابع السحرية للأميرة الصغيرة وناقشتها أسماء حسين ، بينما نفذت مكتبة الطفل والشباب بتنيدة سرد قصة مكارم الاخلاق و ناقشها أحمد توفيق، وناقش بيت ثقافة المعصرة كتاب التنمية الثقافية وناقشه عادل فاروق ، وناقش بيت ثقافة الراشدة كتاب الحاسب الالكترونى وناقشه احمد حسين ، كما ناقش بيت ثقافة الجديدة كتاب نساء فى حياة عدو المرأة وناقشه ناصر شوقي، ونفذ قصر ثقافة الخارجة حوار حول كتاب الضغوط النفسية ومواجهتها.