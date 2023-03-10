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تنظيم فعاليات الأسبوع المائى "ترشيد المياه" فى الأسمرات بحضور محافظ القاهرة

الجمعة، 10 مارس 2023 04:01 م
تنظيم فعاليات الأسبوع المائى "ترشيد المياه" فى الأسمرات بحضور محافظ القاهرة حملة عشان ولادنا
كتب سيد الخلفاوى

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تفقد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة فعاليات الأسبوع المائى الذى تنظمه شركة مياه الشرب بالقاهرة بمدينة الأسمرات خلال الفترة من 10-15 مارس الجارى ضمن الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه تحت شعار "كل نقطة بتفرق" .

وأكد محافظ القاهرة أن هذه الحملة التى ترعاها محافظة القاهرة تأتى فى إطار تكليفات القيادة السياسية بضرورة رفع الوعى القومى لترشيد استهلاك مياه الشرب والحفاظ على الموارد الطبيعية .

وتتم الحملة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية بأنشطة وفعاليات الاسبوع المائى داخل محافظة القاهرة (مديرية الشئون الصحية -  الهيئة العامة لقصور الثقافة - مديرية التربية والتعليم - مديرية الشباب والرياضة - حى الاسمرات - مديرية الأوقاف- مديرية التضامن الاجتماعى - دور العبادة).

وتتضمن الفعاليات العديد من انشطة التوعية لطلاب المدارس، والمعاهد الأزهرية، والمترددين على المكتبات، وقصور الثقافة بالمنطقة، بالإضافة لندوات للمترددين على الجمعيات الأهلية، مع عقد ورش عمل لتدريب السيدات على اعمال السباكة الخفيفة وصيانة الأدوات الصحية، وصيانة التالف من الأدوات الصحية بالمصالح الحكومية بحى الأسمرات وتنظيم دورى لكرة القدم للشباب بمراكز الشباب بالحى.

 

كما تتضمن الأنشطة عقد دروس دينية بالمساجد وعظات بالكنائس عن ترشيد استهلاك مياه الشرب ، بالإضافة لتنفيذ قافلة مائية يتم خلالها تقديم كافة الخدمات التى تقدمها شركة مياه الشرب من خلال سيارات خدمة العملاء المتنقلة وسيارات المعامل المتنقلة بمصاحبة فرق الصيانة التابعة للشركة.

 

ويتم تعريف سكان وأهالى منطقة الأسمرات بأنشطة وفعاليات الحملة من خلال حملة طرق الأبواب .

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

 

 


اسبوع المياه

ترشيد المياه

القاهرة

الأسمرات



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