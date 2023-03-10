اليوم السابع
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الجمعة، 10 مارس 2023 09:30 ص
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تعرف على مواعيد حجز مشروعات جنه ودار مصر وسكن مصر

الجمعة، 10 مارس 2023 09:00 ص
تعرف على مواعيد حجز مشروعات جنه ودار مصر وسكن مصر مشروع جنه بالشيخ زايد
كتب أحمد حسن

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أكد الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة - المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة، أنه سيتم فتح باب الحجز على الموقع فى المواعيد التالية يوم الأحد الموافق 26 مارس من العاشرة صباحا لحجز وحدات مشروع جنة السكنى، ويوم الثلاثاء الموافق 28 مارس لحجز وحدات مشروع دار مصر، ويوم الخميس‏ الموافق 30 مارس ؛لحجز وحدات مشروع سكن مصر، ويوم الإثنين الموافق 3 أبريل لحجز وحدات مشروع الإسكان المتميز، ويوم الأربعاء الموافق 5 أبريل لحجز وحدات مشروع الحصة العينية القطامية جاردنز.

 

يذكر أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قد قررت تأجيل مواعيد الحجز والتي كانت من المقرر لها 5 مارس وحتى يوم 16 مارس، إلى يوم 26 مارس الجارى حتى يوم 5 أبريل المقبل، وذلك بسبب عطل تقنى في الموقع الإلكترونى الخاص بحجز الوحدات السكنية..


وزاره الإسكان

المدن الجديده

مشروعات الإسكان

مشروع جنه

مشروع دار مصر



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