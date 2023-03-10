تحرير 30 محضرا للمخابز البلدية المخالفة خلال حملة تموينية بالمنيا

المنيا ــ حسن عبد الغفار

تواصل الوحدات المحلية بمحافظة المنيا، تكثيف الحملات اليومية الميدانية على كل القطاعات الخدمية لمتابعة الحالة العامة بالشوارع الرئيسية والأحياء بالتعاون مع إدارة التموين والجهات المعنية، لإحكام الرقابة التموينية على المخابز البلدية والأسواق، والسلع والمواد الغذائية، والتصدي للتلاعب بالأسعار واحتكار السلع، والعمل على توفيرها والتأكد من مدي صلاحيتها للاستهلاك، وذلك حرصا على سلامة وصحة المواطنين.

وفى ذلك السياق، قاد تاج جلال رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص جنوب المنيا حملة تفتيشية مفاجئة على عدد من المخابز البلدية بقريتى (بنى عبيد، جريس)، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 30 مخالفة تموينية تنوعت بين "نقص وزن، غير مطابق للمواصفات، عدم نظافة، عدم وجود سجلات التفتيش " .

وأكد رئيس المركز على مواصلة الحملات وتشديد الرقابة على المخابز والمنشآت التموينية لمتابعة انتظام سير العمل والتأكد من الالتزام بكافة المواصفات والمعايير الفنية المقررة لإنتاج الخبر ومدى توافره حفاظاً على حقوق المواطنين.