وأفادت الوزارة - في بيان اليوم /الجمعة/، نقلته صحيفة "تايوان نيوز" المحلية - بأن من بين الطائرات طائرة مقاتلة من طراز (Shenyang J-11) دخلت الركن الشمالي الشرقي لمنطقة تحديد الدفاع الجوي التايوانية.



وردًا على ذلك، أرسلت تايوان طائرات وسفنًا بحرية واستخدمت صواريخ أرضية لمراقبة طائرات وسفن جيش التحرير الشعبي.



ومنذ مطلع الشهر، أرسلت بكين 148 طائرة عسكرية و37 سفينة بحرية حول تايوان، ومنذ سبتمبر 2020، كثفت الصين من استخدامها لتكتيكات المنطقة الرمادية؛ من خلال إرسال طائرات بشكل روتيني إلى منطقة تحديد الدفاع الجوي التايوانية.



وتُعرَّف تكتيكات المنطقة الرمادية بأنها جهد أو سلسلة من الجهود تتجاوز ردع الدولة المستقرة والتأكيد على محاولة تحقيق الأهداف الأمنية لدولة ما دون اللجوء إلى الاستخدام المباشر والكبير للقوة.