وأوضحت اللجنة المركزية - في بيان نقلته صحيفة "تايوان نيوز" المحلية - أن المرشحين سيتقدمون للتسجيل خلال الفترة من 20 إلى 24 نوفمبر القادم، وسيتم الإعلان عن القائمة الرسمية للمرشحين المعتمدين قبل 5 ديسمبر القادم.



وسيؤدي المشرعون اليمين في الأول من فبراير 2024، بينما يتولى الرئيس الجديد ونائب الرئيس منصبهما لولاية مدتها أربع سنوات في 20 مايو 2024.



ولم يختر أي حزب سياسي كبير مرشحه حتى الآن، على الرغم من أنه يُنظر إلى رئيس حزب الشعب التايواني كو وين جي، على نطاق واسع باعتباره الأوفر حظًا في الفوز بالانتخابات.