تاجر مواد مخدرة يرشد عن مصدر حصوله على الحشيش والهيروين بعد ضبطه في القاهرة

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف عاطل تم ضبطه وبحوزته كمية من مخدري الحشيش، والهيروين، وسلاح ناري، في منطقة السلام بالقاهرة، أمام رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، أنه اعتاد تخزين المواد المخدرة بمسكنه، تمهيدا للتواصل مع عملائه، وترويج المضبوطات بينهم.

أشار المتهم أنه يتحصل على المواد المخدرة من عاطل، كشف عن هويته لرجال المباحث، وجاري إعداد الأكمنة لضبطه، كما اعترف بحيازة السلاح الناري لاستخدامه في الدفاع عن نفسه، وذكر أن المشغولات الذهبية والمبلغ المالي المضبوط بحوزته من حصيلة ترويج المخدرات بين المتعاطين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، لتقرر النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

وضبط رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول، حال تواجده بدائرة القسم، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين وزنت كيلو جرام – فرد خرطوش وطلقتين لذات العيار- ميزان حساس - مـبلغ مالى – 3 هواتف محمولة – مشغولات ذهبية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.