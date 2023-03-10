

وأوضحت أنه اعتبارًا من 29 يونيو المقبل، سيرتفع الحد الأدنى لسن المتقدمين النيوزيلنديين القادمين إلى المملكة المتحدة من 30 إلى 35 عامًا وسيتم تمديد الحد الأقصى لمدة البقاء في البلد المضيف إلى 3 سنوات.



وبالنسبة إلى البريطانيين الراغبين فى الاستفادة من المخطط في نيوزيلندا، سيتم زيادة النطاق العمري في 1 يوليو المقبل وسيكون بإمكانهم العمل طوال فترة إقامتهم حتى 3 سنوات.



من جانبه، أعرب وزير الهجرة البريطاني روبرت جينريك، عن فخره بتلك المخططات بين البلدين، قائلاً: "ستعني المخططات الموسعة أنه اعتبارًا من هذا الصيف، ستتاح الفرصة لمزيد من الشباب البريطانيين والنيوزيلنديين لإجراء اتصالات دائمة وتطوير مهاراتهم وتقديم مساهمة كبيرة في مجتمع البلد المضيف".

وأضاف أنها ستعزز الروابط الوثيقة بين المملكة المتحدة ونيوزيلندا، وستفيد كلا البلدين اقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا.