بدء فعاليات الأسبوع المائى تحت شعار "كل نقطة بتفرق"بقرية أبو فليو فى المنيا

المنيا – حسن عبد الغفار

أعلن الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا، عن بدء فعاليات الأسبوع المائي، ضمن الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه تحت شعار "كل نقطة بتفرق" خلال ألفترة من 10- 16 مارس الجاري، بقرية أبو فليو التابعة لمركز المنيا، تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمى للمياه.



أكد نائب المحافظ على اهتمام المحافظة بتوعية المواطنين وإشراكهم فى مسئولية الحفاظ على المياه والتعامل الأمثل مع شبكات الصرف الصحي، والتأكيد على أهمية ترشيد المياه.



أوضح المهندس رجب السعيد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى أن فعاليات الأسبوع المائي، تأتى بالتنسيق بين شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة، ومديريات (الثقافة – التربية والتعليم- الشباب والرياضة- الأوقاف- التضامن الاجتماعي- دور العبادة)، كما ستتضمن ألفعاليات العديد من انشطة التوعية لطلاب المدارس والمعاهد الأزهرية والمترددين على المكتبات وقصور الثقافة بالمنطقة، بالإضافة لندوات توعية عن ترشيد استهلاك المياه وورش عمل لتدريب السيدات على أعمال السباكة الخفيفة، وتنظيم دورى لكرة القدم للشباب، كما ستتضمن الأنشطة خطبة جمعة موحدة على مستوى مساجد المحافظة بالتنسيق مع مديرية الأوقاف، ودروس دينية بالمساجد وعظات بالكنائس عن ترشيد استهلاك مياه الشرب، بالإضافة لتنفيذ قافلة مائية يتم تقديم كافة الخدمات التى تقدمها الشركة من خلال سيارات التوعية وسيارات المعامل المتنقلة بمصاحبة فرق الصيانة التابعة للشركة.



ومن المقرر إقامة حفل ختامى فى نهاية فعاليات الأسبوع المائى لتكريم المشاركين فى الحملة من جميع الجهات المعنية.