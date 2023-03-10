انطلاق مبادرة كتف فى كتف بمحافظة الإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

شهد اللواء هشام الطويل السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، اليوم الجمعة، تدشين المبادرة الرئاسية "كتف في كتف" لخدمة أهالينا بالمحافظة، وذلك بنادي الفيروز على ضفاف بحيرة التمساح. وهي المبادرة التي أعلن عنها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والتي تعد أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية في مصر، تحت عنوان مبادرة "كتف في كتف" لتوزيع احتياجات المواطنين بالمجان في كل أنحاء مصر؛ استعدادًا لشهر رمضان الكريم.

وانطلق التحالف الوطني في شهر مارس 2022، بعد إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2022 للمجتمع المدني بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي، حيث يضم 25 جمعية قاعدية ومؤسسة أهلية.

تُوَفِّر مبادرة كتفت في كتف 4 ملايين صندوق مواد غذائية وتصل إلى جميع المحافظات في مصر، وذلك قبل شهر رمضان الكريم؛ لدعم المواطنين الأكثر احتياجًا.

ويسعى القائمين على التنظيم إلى عدم تكرار المساعدات لنفس الأشخاص، من خلال استهداف أكبر عدد من الأماكن لتقديمها. وسيكون التجمع الأكبر للمبادرة يوم الجمعة 17مارس الجاري باستاد القاهرة الدولي.