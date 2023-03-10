انتخاب شى جين بينج رئيسا للصين لولاية ثالثة

كتبت نهال طارق

انتخب البرلمان الصينى "مؤتمر الشعب الوطنى" اليوم الجمعة "شى جين بينج" رئيسا للبلاد لولاية ثالثة غير مسبوقة مدتها خمسة أعوام.

بدأت الولاية الثالثة لـ "شي جين بينج" كرئيس للصين، الجمعة، مما يجعله أطول رئيس دولة في الصين منذ تأسيسها في عام 1949.

وانتخب شي جين بينج رئيسًا لجمهورية الصين الشعبية بالإجماع في المؤتمر الوطني لنواب الشعب الصيني (NPC) لعام 2023، صباح الجمعة، كما تم انتخابه رئيسًا للجنة العسكرية المركزية بالإجماع، وفقا لما أعلنت قناة الحكومية CCTV.

وأعيد انتخاب شي، الجمعة كرئيس لمدة خمس سنوات أخرى من قبل الهيئة التشريعية الصينية في تصويت احتفالي في قاعة الشعب الكبرى في بكين، في ممارسة منسقة للغاية تهدف إلى إظهار شرعية ووحدة النخبة السياسية في البلاد.

وحصل شي على 2952 صوتا بالإجماع مما قوبل بحفاوة بالغة، ويُنظر إلى إعادة تعيين شي، أقوى زعيم صيني منذ عقود.

وفي الصين، تعتبر الرئاسة لقبًا احتفاليًا إلى حد كبير. وتكمن القوة الحقيقية في منصبي رئيس الحزب والجيش - وهما دوران رئيسيان يشغلهما شي أيضًا وأعيد تعيينه فيهما خلال مؤتمر رئيسي للحزب الشيوعي في أكتوبر الماضي.

كما وافق المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، الجمعة، على خطة شاملة لإصلاح المؤسسات التابعة لمجلس الدولة، بما في ذلك تشكيل هيئة تنظيمية مالية ومكتب بيانات وطني، وتجديد وزارة العلوم والتكنولوجيا.

وانتخب المجلس التشريعي الوطني لنواب الشعب الصيني هان تشنغ نائبا لرئيس الدولة، الجمعة وتقاعد هان من أعلى هيئة حاكمية للحزب الشيوعي في أكتوبر ، ومن المتوقع أن يتنحى عن منصب نائب رئيس الوزراء التنفيذي للحكومة في الأيام المقبلة.

ومن المتوقع أن يتم اختيار لي تشيانغ، رئيسا للوزراء، السبت. وتقليديا، يعتبر دور رئاسة الوزراء قويا ومسؤولاً عن الاقتصاد.