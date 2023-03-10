الوحدات المحلية بالإسماعيلية تواصل أعمالها برفع 7949 طن مخلفات خلال أسبوع

وجه اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية بتكثيف جهود الوحدات المحلية بالنظافة العامة للشوارع والميادين أولًا بأول؛ منعًا لتراكم القمامة وما تسببه من انتشار الأمراض والأوبئة، حيث قامت الوحدات المحلية برفع مخلفات تقدر حمولاتها بحوالي 7949 طن خلال الفترة من 3 حتى 9 مارس الجارى.

ففي مركز ومدينة الإسماعيلية، قامت الوحدة المحلية لقرية الفردان، قامت الوحدة المحلية برفع مخلفات وقمامة خلال الأسبوع الماضي حوالي 160 طنا، وفي قرية عين غصين تم رفع قمامة ومخلفات خلال الأسبوع الماضي حوالي 176 طنا، وفي الحجاز تم رفع قمامة ومخلفات خلال الأسبوع الماضي حوالي 100 طن.

كما تابعت الوحدة المحلية لقرية نفيشة رفع القمامة والمخلفات بحمولة بلغت 335 طنا، وفي قرية الضبعية تم رفع قمامة ومخلفات خلال الأسبوع الماضي بلغت 140 طنا.

كما تابعت الوحدة المحلية أعمال رفع القمامة والمخلفات بمساكن إيجيكو والتعاونيات بمدينة المستقبل بحمولة بلغت 270 طنا، ليصل إجمالي ما تم رفعه من مركز ومدينة الإسماعيلية 1181 طنا من القمامة والمواد الصلبة. وفي حيِّ أول الإسماعيلية قامت الوحدة المحلية برفع حوالي 800 طن قمامة خلال الأسبوع الماضي. وفي حيِّ ثانِ الإسماعيلية تم رفع ما يقرب من 1315 طنا من المخلفات بجميع قطاعات الحي خلال الأسبوع الماضي.

كما قامت الوحدة المحلية لحيِّ ثالث الإسماعيلية برفع قمامة ومخلفات بلغت حمولاتها 1100 طن على مدار الأسبوع الماضي.

وفي نفس السياق، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فايد برفع إجمالي 858 طن قمامة تقريبًا من عموم المركز والمدينة خلال الأسبوع الماضي، وفي مركز ومدينة القنطرة شرق قامت الوحدة المحلية برفع حمولات قدرها 545 طن خلال الأسبوع الماضي من القرى والمدينة وتوابعها، وفي مركز ومدينة القنطرة غرب تم رفع مخلفات وقمامة خلال الأسبوع الماضي بحمولات بلغت 455 طنا من المدينة وتوابعها.

وأما مركز ومدينة التل الكبير، فقد قامت الوحدة المحلية برفع حمولات قدرها 500 طن من القمامة وذلك من قطاع الحمادة، تل البلد، السلام المحطة والقرى التابعة لها علاوة على قرى الظاهرية والجزيرة الخضراء، الملاك، القصاصين القديمة وأبو عاشور.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القصاصين برفع القمامة والمخلفات والمواد الصلبة ليصل إجمالي ما تم رفعه خلال الأسبوع الماضي إلى 545طن قمامة من المدينة والقرى وتوابعها. كذلك قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوصوير برفع قمامة ومخلفات خلال الأسبوع الماضي بحمولات وصلت إلى 650 من المدينة والقرى وتوابعها.

وأكد بشارة على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف جهودها في رفع المخلفات والقمامة وتطهير الصناديق الخاصة بها؛ منعًا لانتشار الأمراض.