وقالت وزارة الدفاع النرويجية -في بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الجمعة- "بالتعاون مع الولايات المتحدة ستقدم النرويج لأوكرانيا منظومتين من نوع NASAMS".



وأشارت إلى أن المنظومتين ستضافان إلى المنظومتين اللتين قدمتهما الولايات المتحدة لأوكرانيا في الخريف الماضي، مؤكدة أنها ستقوم بتدريب العسكريين الأوكرانيين على استخدام وصيانة الأنظمة الجديدة.



جاء هذا الإعلان على خلفية زيارة وزير الدفاع النرويجي بيورن أريلد جرام إلى العاصمة الأوكرانية كييف.