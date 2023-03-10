وذكر الموقع الرسمى للحكومة البريطانية - فى بيان له اليوم - أن المملكة المتحدة الشريك طويل الأمد للبنك الدولي، تعلن دعمها لأجاي بانجا لمنصب رئيس مجموعة البنك الدولى، نظرا لامتلاكه عقودا من الخبرة في قيادة المنظمات العالمية وسجلا حافلا في إقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص وسيجلب الطاقة لمجموعة البنك الدولي في الوقت الذي تكثف فيه جهودها لمواجهة التحديات العالمية من الفقر المدقع إلى تغير المناخ.

والتقى وزير التنمية البريطاني أندرو ميتشل ووزير الخزانة البريطانى جيريمى هانت، المرشح لمنصب رئيس مجموعة البنك الدولى أجاى بانجا، لمناقشة أولويات المملكة المتحدة للبنك الدولى وتعبئة المزيد من الموارد بما فى ذلك من القطاع الخاص.

ويبلغ أجاى بانجا من العمر 63 عاما، وهو مواطن أمريكى من أصل هندى وشغل منصب الرئيس التنفيذي السابق لماستركارد.