اليوم السابع
Ads
الجمعة، 10 مارس 2023 03:52 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

المجلس القومي للمرأة يكرم الفنانة العالمية بريت بطرس غالي على إسهاماتها

الجمعة، 10 مارس 2023 02:41 م
المجلس القومي للمرأة يكرم الفنانة العالمية بريت بطرس غالي على إسهاماتها المجلس القومى للمرأة
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كرم المجلس القومى للمرأة مساء أمس بتكريم الفنانة المصرية النرويجية العالمية بريت بطرس غالي خلال حفل افتتاح معرضها الفني بعنوان "هوانم" والذي يتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة.

وحضر المعرض عدد من الوزيرات وشخصيات نسائية قيادية في المجتمع المصري وسفراء دول من حول العالم إلى جانب الإعلاميين والفنانين ومحبى الفن.

وأكدت السفيرة منى عمر عضوة المجلس القومي للمرأة أن المجلس يكرم الفنانة المصرية العالمية بريت اليوم على مشوارها الطويل وأثرها على الفن  محلياً وعالمياً خلال الستين عاما الماضية، مشيرة إلى مساندة بريت للعديد من المعارض الفنية المصرية على مدار السنين الماضية لعرض أعمالها وأعمال فنانين شباب، ومن أجل تنمية صناعة الفن بشكل عام. مؤكدة أن مصر تزخر مصر بالمعارض الفنية بفضل فنانين كبار، من ضمنهم الفنانة بريت، التي قدمت الدعم لهذه المعارض وللفنانين منذ بداياتهم الأولى.

وقالت بريت بطرس غالي: "فخورة بتكريمي من المجلس القومي للمرأة،  طالما اعتبرت مصر موطني الأصلي" – مشيرة إلى أنها تنتمي إلى مصر التي تعد أكبر مصدر إلهام لها ومصدر الأمان والحب. مهدية هذا التكريم لكل نساء العالم وبشكل خاص إلى نساء مصر اللاتى خضن معارك طويلة من أجل الحصول على حقوقهن .

ويضم المعرض سلسلة خاصة جدًا لرسومات فريدة من نوعها عن شخصيات نسائية عظيمة من أعمال بريت، رسمتها في العشرين سنة الماضية.


القومى للمراه

المجلس القومى للمرأة

مايا مرسى

بريت بطرس

الفنانه بريت بطرس



الموضوعات المتعلقة

القومى للمرأة يشكر وزير الداخلية على توجيهاته بزيارة عدد من السيدات المعيلات وتقديم هدايا لهن

الخميس، 09 مارس 2023 06:13 م

"القومى للمرأة" يطلق فعاليات دوائر الحكى للطالبات السوريات الوافدات

الخميس، 09 مارس 2023 02:24 م

حياة كريمة مش مشروعات بس.. 4 سيدات تدربن فى ورشة عمل "القومى للمرأة" ونفذن أول مشروع للزجاج المعشق ببنى سويف.. شاركنا أزواجهن فى تصنيع الفوانيس والدلايات.. وهبة: 4 أسر تعمل فى المشروع ومنتجاتنا تباع فى العتبة

الأربعاء، 08 مارس 2023 10:00 م

ورشة عمل عن أشغال الجلد الطبيعى للقومى للمرأة بكفر الشيخ.. صور

الإثنين، 06 مارس 2023 12:49 م

تكافؤ الفرص بالأقصر تشارك بإطلاق مبادرة دور على الخير مع القومي للمرأة.. صور

الإثنين، 06 مارس 2023 11:40 ص

القومى للمرأة ببنى سويف لإكسترا نيوز: حملة "حقك تنظمى" تقدم خدماتها بالمجان

الأحد، 05 مارس 2023 04:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة