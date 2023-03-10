اللجنة الطبية بصنعاء تطالب الحكومة الأردنية بالسماح للمرضى اليمنيين بدخول المملكة

وكالات

أصدرت اللجنة الطبية العليا بصنعاء بيانا تطالب فيه الحكومة الأردنية بالسماح للمرضى اليمنيين بالدخول إلى المملكة بناء على التقارير الطبية الصادرة في صنعاء.

وأدانت اللجنة الطبية العليا، الإجراءات المتخذة من قبل سلطات المملكة الأردنية بشأن المرضى اليمنيين.

وقالت اللجنة: "تلقينا التعميم الأردني الذي تضمن اشتراط حصول المرضى اليمنيين على تقارير طبية صادرة من الأردن حصرا بصدمة واستغراب كبيرين، الخطوة الأردنية تجاه المرضى اليمنيين تمثل إجراء تعسفيا، يعقد السفر لغرض العلاج خاصة للحالات الطارئة".

ودعت اللجنة الأشقاء في المملكة الأردنية، إلى "الاستمرار في السماح بوصول المرضى وفق التقارير الطبية الصادرة من صنعاء كحق إنساني مشروع".

وحملت اللجنة، "الأمم المتحدة المسؤولية عن استمرار تعطيل وجهتي السفر إلى القاهرة والهند وبقاء الحصار على مطار صنعاء، وأي تبعات قد تحصل للمرضى".

كما جددت المطالبة بفتح الرحلات الجوية من مطار صنعاء إلى كل الوجهات في مختلف دول العالم.

وأكدت اللجنة أن "رفع الحظر عن مطار صنعاء، سيمكن المرضى من السفر والعلاج في أي وجهة بدون أي إجراءات تعسفية بحقهم".