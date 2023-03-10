"القومى للمرأة" بالإسكندرية يستهدف 4039 فتاة فى فعاليات "دوائر الحكى"

أعلنت ماجدة الشاذلي مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالإسكندري ة، أن فرع المجلس بالإسكندرية، قد أطلق فعاليات دوائر الحكي التى استهدفت إجمالي 4039 من الفتيات وأولياء الأمور. وذلك بالتعاون مع وحدة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان بمديرية التربية والتعليم بمدارس، (الزعيم السادات، المتحدة 2، الشهيد شريف عمر، عبد الرحمن الفارسي، جيرار، مصطفى النجار، طه حسين، ناصر، توفيق الحكيم، القباري، اللواء محمد نجيب، الشهيد علي المسيري، أميرة لطفي)، وأدارت الفعاليات ميسرات المجلس وأعضاء الفرع وأعضاء لجنة الحماية بالمحافظة.

وجاء ذلك فى إطار جهود المجلس القومي للمرأة ضمن المبادرة الوطنية دوائر الحكى "دوي" بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة ومنظمة اليونيسف وتحت إشراف الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة.

واشتملت الفعاليات بتنظيم دوائر الحكى التى تستهدف تحفيز الفتيات على التعبير عن آرائهن وآمالهن ومخاوفهن ومشاركة القصص والخبرات والبناء عليها لتمكينهن داخل مجتمعاتهن. وتلى دوائر الحكى تنظيم حوار الأجيال بحضور أولياء أمور وهو عبارة عن فتح باب الحوار بين الفتيات وذويهن حول القضايا الخاصة بالمبادرة، ثم ينتهي اليوم بتنظيم نوادي المشاهدة بحضور الطالبات وأولياء أمور، وتضمن عرض الفیلم الوثائقي القصیر "بدایة الخیط" الحائزعلى جائزة أفضل فیلم وثائقي قصیر في مھرجان جوائز نیویورك للأفلام، إلى جانب العديد من الجوائز الأخرى، وهو یوثق الفیلم حیاة ثلاث فتیات من مصر ورحلتھن لممارسة حقوقھن في مختلف المجالات، وكيف أثرت المبادرة على كل واحدة منهن بشكل مختلف.

وأشارت مقررة الفرع إلى أن المبادرة نالت استحسان الفتيات، وطالبن بتكرارها في كل المدارس، وأضافت أنه تم اكتشاف العديد من المواهب لدى الفتيات أثناء دوائر الحكي، وتم توجيههن إلى المؤسسات المختصة لتنمية تلك المواهب.