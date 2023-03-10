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القمر الأحدب قرب نجم السماك الأعزل اليوم فى ظاهرة تشاهدها بالعين المجردة

الجمعة، 10 مارس 2023 02:04 م
القمر الأحدب قرب نجم السماك الأعزل اليوم فى ظاهرة تشاهدها بالعين المجردة القمر الأحدب
كتب محمود راغب

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يرصد بسماء مصر والوطن العربي اليوم الجمعة 10 مارس 2023 وقبل منتصف الليل ببضعة ساعات اقتران القمر الأحدب المتناقص بنجم السماك الأعزل على قبة السماء في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة حال كانت السماء صافية.

كشفت الجمعية الفلكية بجدة  فى تقرير لها ، أن السماك الأعزل من نجوم القدر الأول ما يعني بأنه أحد ألمع نجوم السماء وفي حقيقته عبارة عن نجمين يدوران حول بعضهما البعض ولكن يظهر لنا كنجم واحد بسبب المسافة الشاسعة التي تفصلنا عنهما، ولو كان السماك الأعزل على نفس المسافة التي تفصلنا عن الشمس سيكون بصرياً اكثر إشراقا بحوالي 1.900 مرة من الشمس، ولو وضعنا الشمس في موقع السماك الأعزل على مسافة 262 سنة ضوئية سوف تظهر الشمس 1/1.900 فقط من لمعان السماك الأعزل على تلك المسافة.

وخلال بقية الليل يلاحظ أن القمر والسماك الأعزل يتجهان نحو الغرب عبر السماء والسبب في ذلك نفس السبب الذي يجعل الشمس تتجه نحو الغرب خلال النهار فذلك يعود إلى دوران الأرض حول محورها من الغرب إلى الشرق.

لكن إذا راقبت القمر من ليله إلى الليله التالية يمكن وبسهوله ملاحظة حركته الحقيقية في مداره حول الأرض، فعلى سبيل المثال مساء اليوم التالي السبت سيلاحظ ان القمر  تحرك نحو الشرق مبتعدا عن نجم السماك الأعزل .

كالمعتاد فإن القمر يكمل دائرة كاملة امام المجموعات النجمية في دائرة البروج في حوالي أربعة أسابيع وسوف يعود ويلتقي نجم السماك الأعزل مرة اخرى في مطلع أبريل المقبل.


القمر

السماك الأعزل

القمر الأحدب

الاحدب

اليوم السابع بلس



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