القبض على متهم باستغلال الأطفال في التسول بالجيزة

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم إستغلال الأحداث، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة)، باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع الزهيدة والإستيلاء على متحصلاتهم ، مُتخذاً من دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة مسرحاً لممارسة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته (سلاح أبيض – عدد من الأقراص المخدرة - مبلغ مالى "حصيلة نشاطهما الإجرامى") وبصحبته عدد (5 أطفال أحداث)، وبسؤالهم قرروا بقيام المتهم بإستغلالهم فى أعمال التسول وإستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم، وبمواجهة المتهم اعترف بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه، وحيازته للأقراص المخدرة بقصد التعاطى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجنى عليهم.