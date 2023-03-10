القبض على تشكيل عصابى تخصص في ترويج الأسلحة والذخائر

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى الأسلحة والذخائر غير المرخصة، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام ( 3 أشخاص - مقيمين بمحافظتى "القاهرة والقليوبية" )، بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص فى الإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر "بدون ترخيص".

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات ( الأمن الوطنى – الأمن العام - الأمن المركزى ) وبمشاركة مديرية أمن القليوبية، تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم حال إستقلالهم سيارة قيادة أحدهم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية، وبحوزتهم ( عدد 6 فرد خرطوش محلى الصنع وعدد من الطلقات لذات العيار - عدد 3 هواتف محمولة - مبلغ مالى ).

وبإرشادهم أفادوا بتحصلهم على تلك المضبوطات من (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة القليوبية)، حيث تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما حال تواجدهما داخل حانوت خاص بأحدهما والذى يتم إستخدامه كورشة لتصنيع الأسلحة النارية، وبحوزتهما (عدد 8 فرد خرطوش محلى الصنع - مجموعة من أدوات وأجزاء تصنيع الأسلحة - مبلغ مالى - هاتفى محمول ) .

بمواجهتهما أقرا بإشتراكهما مع باقى المتهمين فى نشاطهما الإجرامى وحيازتهما للمضبوطات بقصد التصنيع والإتجار والمبالغ المالية من متحصلات البيع والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهما.