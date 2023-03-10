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القبض على تشكيل عصابى تخصص في ترويج الأسلحة والذخائر

الجمعة، 10 مارس 2023 01:35 م
القبض على تشكيل عصابى تخصص في ترويج الأسلحة والذخائر حملات أمنية- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

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استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى الأسلحة والذخائر غير المرخصة، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام ( 3 أشخاص - مقيمين بمحافظتى "القاهرة والقليوبية" )، بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص فى الإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر "بدون ترخيص".

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات ( الأمن الوطنى – الأمن العام - الأمن المركزى ) وبمشاركة مديرية أمن القليوبية، تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم حال إستقلالهم سيارة قيادة أحدهم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية، وبحوزتهم ( عدد 6 فرد خرطوش محلى الصنع وعدد من الطلقات لذات العيار - عدد 3 هواتف محمولة - مبلغ مالى ).

وبإرشادهم أفادوا بتحصلهم على تلك المضبوطات من (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" -  مقيمان بمحافظة القليوبية)، حيث تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما حال تواجدهما داخل حانوت خاص بأحدهما والذى يتم إستخدامه كورشة لتصنيع الأسلحة النارية، وبحوزتهما (عدد 8 فرد خرطوش محلى الصنع - مجموعة من أدوات وأجزاء تصنيع الأسلحة - مبلغ مالى - هاتفى محمول ) .

بمواجهتهما أقرا بإشتراكهما مع باقى المتهمين فى نشاطهما الإجرامى وحيازتهما للمضبوطات بقصد التصنيع والإتجار والمبالغ المالية من متحصلات البيع والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهما.

 

 

 

 

 

 

 


تشكيل عصابى

تجارخ الاسلحه

وزاره الداخليه

اخبار الحوادث



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