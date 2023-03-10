القاهرة الإخبارية: ارتفاع عدد قتلى إطلاق النار في هامبورج إلى 7 أشخاص

كتب أحمد عرفة

قالت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل لها منذ قليل، إن شرطة هامبورج تتحدث عن خطر شديد وتمنع الوصول لمكان الحادث، مشيرة إلى ارتفاع عدد قتلى إطلاق النار في هامبورج إلى 7 أشخاص.

وذكرت قناة القاهرة الإخبارية، أن مطلق النار في هامبورج مجهول حتى الآن، مؤكدة إطلاق النار تم على كنيسة، وموضحة أن عملية أمنية واسعة في منطقة إطلاق النار في هامبورج الألمانية.

وقبلها أكدت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل لها منذ قليل قتلى في إطلاق نار بمدينة هامبورج الألمانية.

وفى وقت سابق ألقت الشرطة الألمانية القبض على شخص يُعتقد في تورطه في سلسلة جرائم قتل استهدفت نساء مسنات في جنوب ألمانيا.

وذكر موقع (دويتش فيلله) الإخباري الألماني الأربعاء أنه على الرغم من أن الشرطة الألمانية كانت قد أغلقت هذه القضية في خريف عام 2021، إلا أنها أعادت فتح ملف القضية بعد وقوع حوادث مشابهة لنساء مسنات في المنطقة ذاتها، وقعت كلها في أيام "أربعاء".

بدوره، أفاد مصدر شرطي بأن تكرار عمليات القتل كانت تحدث في منطقة ريفية، مؤكدا أن الضحايا كن دائما من النساء المسنات وأن الحوادث وقعت كلها في أيام الأربعاء.

ووفقا للشرطة الألمانية فإن المشتبه به هو مواطن صربي يعيش في ألمانيا مع زوجته وطفليه.