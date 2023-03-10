العنصرية فى أمريكا.. تقرير: 38% زيادة فى الدعوة للتفوق الأبيض خلال 2022

كتبت: نهال أبو السعود

كشف تقرير لرابطة مكافحة التشهير "ADL" وصول معدلات التعصب العرقي في امريكا لتفوق البيض لمستوى قياسي عام 2022، حيث تم رصد حملات إعلانية تعطي الأفضلية للبيض من خلال توزيع منشورات تحتوي على صور واسقاطات عنصرية.

وفقا لشبكة ايه بي سي، وجد التقييم السنوي للمنظمة 6 آلاف و751 حادثة في عام 2022، وهو أعلى رقم منذ أن بدأ ADL في تتبع مثل هذه الحوادث في عام 2017، ويشمل هذا المجموع محتوى وجهود عنصرية أو معادية للسامية.

ويمثل العدد زيادة بنسبة 38% عن العام السابق، وفقًا لرابطة مكافحة التشهير الامريكية "ADL"، وقالت لكارلا هيل ، مديرة الأبحاث الاستقصائية في المنظمة إن الارتفاع يمثل التزامًا بالتجنيد والعضوية في مجموعات الكراهية.

وقالت: "من الواضح أنهم اقتنعوا بفكرة أنه كلما زاد الاهتمام الذي يحصلون عليه من خلال توزيع الدعاية، زاد عدد الأشخاص الذين سيتبنون موقفهم"، مؤكدة أن الدعاية تهدف لتطبيع خطاب الكراهية.

وجدت المنظمة أنه تم الإبلاغ عن الدعاية في كل ولاية باستثناء هاواي، حيث تم العثور على أعلى مستويات النشاط في تكساس، تليها ماساتشوستس وفيرجينيا وميتشيجان وبنسلفانيا وكاليفورنيا ويوتا وفلوريدا وكونيتيكت وجورجيا.

قال جوناثان جرينبلات، الرئيس التنفيذي لـ ADL ، في بيان: "لا شك في أن المتعصبين البيض ومعاداة السامية يحاولون ترويع الأمريكيين ومضايقتهم ، وقد صعدوا بشكل كبير من استخدامهم للدعاية كتكتيك لإعلان وجودهم في المجتمعات على الصعيد الوطني .. هذه محاولة جبانة لتخويف المجتمعات المهمشة وأولئك الذين لا يتماشون مع نظرتهم العالمية الملتوية وجذب مجندين جدد."

وقال أورين سيجال، نائب رئيس مركز مكافحة التطرف ADL حول التطرف: "إن الحجم الهائل للتوزيعات الدعائية للتفوق الأبيض التي نوثقها في جميع أنحاء البلاد مقلقة وخطيرة".

وتابع: "نحن بحاجة إلى نهج يشمل المجتمع بأسره لمكافحة هذا النشاط ، بما في ذلك اجتماع المسؤولين المنتخبين وقادة المجتمع وأصحاب النوايا الحسنة وإدانة هذا النشاط بقوة".