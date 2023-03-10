وشهد اللقاء -وفقا لما أوردته قناة (السومرية نيوز) الخميس- التباحث في مجمل العلاقات العراقية الفرنسية، وسبل تنميتها، ومسارات التعاون الثنائي بين البلدين.

كما أكد الجانبان أهمية وتعزيز الجهود المشتركة لتطوير مجالات الشراكة الاقتصادية، بما يعود بالنفع على الشعبين الصديقين، وتفعيل ملفات المصالح المشتركة، ضمن اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين العراق وفرنسا، التي اشتملت على قطاعات اقتصادية وسياسية وقانونية وثقافية مختلفة.