اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الشركة المتحدة وأسرة برنامج الكابيتانو يتقدمون بالشكر للرئيس السيسى على دعمه المتواصل للبرنامج

الجمعة، 10 مارس 2023 05:59 م
الشركة المتحدة وأسرة برنامج الكابيتانو يتقدمون بالشكر للرئيس السيسى على دعمه المتواصل للبرنامج

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الشركة المتحدة وأسرة برنامج الكابيتانو يتقدمون بالشكر للرئيس السيسى علي دعمه المتواصل للبرنامج.


 
تتوجه الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية وأسرة برنامج الكابيتانو، بالشكر العميق للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية علي دعمه المتواصل والدائم للبرنامج والمواهب الشابة التي تمثل كافة محافظات جمهورية مصر العربية، والذي تكلل بتشريف سيادته اليوم للمباراة النهائية وتحقيق حلم شباب برنامج الكابيتانو وذويهم.
 
وأهدت الشركة المتحدة الرئيس السيسى هذا النجاح لدعمه الدائم للمواهب والشباب في مختلف المجالات.
 
الرئيس السيسي يلبى حلم شباب برنامج كابيتانو مصر بحضوره المباراة النهائية (1)
الرئيس السيسي يلبى حلم شباب برنامج كابيتانو مصر بحضوره المباراة النهائية (1)

الرئيس السيسي يلبى حلم شباب برنامج كابيتانو مصر بحضوره المباراة النهائية (2)
الرئيس السيسي يلبى حلم شباب برنامج كابيتانو مصر بحضوره المباراة النهائية (2)

الرئيس السيسي يلبى حلم شباب برنامج كابيتانو مصر بحضوره المباراة النهائية (3)
الرئيس السيسي يلبى حلم شباب برنامج كابيتانو مصر بحضوره المباراة النهائية (3)

الرئيس السيسي يلبى حلم شباب برنامج كابيتانو مصر بحضوره المباراة النهائية (4)
الرئيس السيسي يلبى حلم شباب برنامج كابيتانو مصر بحضوره المباراة النهائية (4)

 


السيسي

الرئيس السيسى

كابتيانو مصر

برنامج الكباتينو



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