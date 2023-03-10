الشركة المتحدة وأسرة برنامج الكابيتانو يتقدمون بالشكر للرئيس السيسى على دعمه المتواصل للبرنامج

الشركة المتحدة وأسرة برنامج الكابيتانو يتقدمون بالشكر للرئيس السيسى علي دعمه المتواصل للبرنامج.







تتوجه الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية وأسرة برنامج الكابيتانو، بالشكر العميق للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية علي دعمه المتواصل والدائم للبرنامج والمواهب الشابة التي تمثل كافة محافظات جمهورية مصر العربية، والذي تكلل بتشريف سيادته اليوم للمباراة النهائية وتحقيق حلم شباب برنامج الكابيتانو وذويهم.

وأهدت الشركة المتحدة الرئيس السيسى هذا النجاح لدعمه الدائم للمواهب والشباب في مختلف المجالات.