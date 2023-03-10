السيطرة على حريق نشب في محصول قصب سكر بقنا

تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا، اليوم الجمعة، من السيطرة على حريق نشب، بمحصول قصب سكر، بقرية كوم هتيم، التابعة لمركز أبوتشت شمال محافظة قنا.

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد الحماية المدنية نشوب حريق في محصول لقصب السكر، بقرية كوم هتيم في مركز أبوتشت، على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بأبوتشت تحت إشراف مدير إدارة الحماية المدنية، إلى مكان الحريق، وتم الدفع الدفع بسيارات الإطفاء، وتبين أن الحريق نشب في مساحة نصف فدان من محصول قصب السكر، وتمت السيطرة على الحريق، دون إصابات.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات، والسيطرة على الحريق قبل امتداده.





