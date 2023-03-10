الرئيس الكورى الجنوبى يتعهد بتعزيز الردع الموسع ضد تهديدات الشمال

وكالات الأنباء

تعهد الرئيس الكورى الجنوبى يون سيوك-يول اليوم الجمعة، بالعمل مع الولايات المتحدة على تعزيز الردع الموسع ضد التهديدات النووية والصاروخية للشطر الشمالى.

وقال يون - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) - إن الوضع الأمني في شمال شرق آسيا وشبه الجزيرة الكورية يصبح أخطر من أي وقت مضى، بينما يواجه نظام الأمن العالمي تحديات غير مسبوقة، مؤكدة ضرورة الدفاع عن الديمقراطية الليبرالية وتحقيق السلام والازدهار في شبه الجزيرة الكورية في مواجهة أي تحد.

وأشار إلى أن كوريا الجنوبية ستعزز الردع الموسع من خلال إنشاء نظام تخطيط وتنفيذ نووي بين سول وواشنطن لمواجهة التهديدات النووية والصاروخية.

وأضاف أنه سيبني قدرة ساحقة على الاستجابة وموقف الردع بما في ذلك من خلال نظام الردع "ثلاثي المحاور" الذي يتكون من العقاب الهائل والانتقام الكوري (KMPR) وهو برنامج لاستهداف قيادة الخصم في حالة الطوارئ، ومنصة الضربة الوقائية "كيل تشين"، ونظام الدفاع الجوي والصاروخي الكوري (KAMD).

وتعهد بتحقيق "تحالف في العمل" من خلال تعزيز التدريبات العسكرية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

ويعني الردع الموسع التزام الولايات المتحدة بتعبئة مجموعة كاملة من قدراتها العسكرية، بما في ذلك القدرات النووية، للدفاع عن حلفائها.