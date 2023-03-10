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الرئيس السيسي يلبى حلم شباب برنامج كابيتانو مصر بحضوره المباراة النهائية

الجمعة، 10 مارس 2023 05:51 م
الرئيس السيسي يلبى حلم شباب برنامج كابيتانو مصر بحضوره المباراة النهائية الرئيس عبد الفتاح السيسي

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لبى الرئيس عبد الفتاح السيسي، حلم شباب برنامج كابيتانو مصر بتشريف سيادته المباراة النهائية.

ويلتقى فريق حمادة إمام، بقيادة طارق السيد، نظيره على أبو جريشة بقيادة محمد اليمانى في المباراة النهائية لبطولة كابيتانو مصر.

 
ويُعد برنامج "كابيتانو مصر" الذى أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة أحد المشاريع الهامة التي تعول عليها كثيراً الدولة المصرية من أجل إكتشاف المواهب الكروية، لاسيما في ظل الدعم اللامحدود من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرياضة وسائر المجالات الأخرى.
 
وواصل برنامج "كابيتانو مصر" جولته في المحافظات، لاكتشاف مواهب تدعم الكرة المصرية، حيث انطلق برنامج كابيتانو مصر فى المحافظات المصرية، والذى يعتبر أكبر برنامج لاكتشاف المواهب فى مصر حرصا على اكتشاف مواهب لاعبى كرة القدم فى الشرق الأوسط لتحقيق حلمهم باللعب فى أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة.
 
يذكر أن كابيتانو مصر" أكبر برنامج لاكتشاف مواهب الكرة المصرية،  فى مصر والشرق الأوسط فى جميع محافظات الجمهورية الذى تنتجه المتحدة للخدمات الاعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ويعتبر أكبر برنامج لتحقيق حلم السباب للعب  فى أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة، واطلقت البرنامج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن خطتها للارتقاء بالكرة المصرية واستغلال المواهب المهمشة.
 
 
 
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الرئيس السيسي يلبى حلم شباب برنامج كابيتانو مصر بحضوره المباراة النهائية (1)
 

 

الرئيس السيسي يلبى حلم شباب برنامج كابيتانو مصر بحضوره المباراة النهائية (2)
 

 

الرئيس السيسي يلبى حلم شباب برنامج كابيتانو مصر بحضوره المباراة النهائية (3)
 

 

 

الرئيس السيسي

السيسي

برنامج كابيتانو مصر

المباراة النهائية

كابيتانو مصر

اليوم السابع بلس



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