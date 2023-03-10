الرئيسية أخبار عاجلة الرئيس السيسي يصل مسجد المشير طنطاوى لأداء صلاة الجمعة الجمعة، 10 مارس 2023 12:02 م الرئيس السيسى كتب محمد شعلان مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مسجد المشير طنطاوي لأداء صلاة الجمعة بمناسبة يوم الشهيد. الرئيس السيسى يوم الشهيد صلاة الجمعة السيسى الموضوعات المتعلقة الرئيس السيسى يعزى خادم الحرمين وولى العهد السعودى فى وفاة الأميرة الجوهرة بنت عبد العزيز الجمعة، 10 مارس 2023 10:44 ص بسام راضى ينقل رسالة من الرئيس السيسي لنظيره الإيطالى تتعلق بتطوير العلاقات الجمعة، 10 مارس 2023 10:38 ص الصحف المصرية.. «إحنا بخير وسلام»..الرئيس السيسى: لازم نخلى بالنا من البلد الجمعة، 10 مارس 2023 02:00 ص تفاصيل اتصال الرئيس السيسى بنظيره الروسى فلاديمير بوتين (إنفوجراف) الخميس، 09 مارس 2023 10:56 م الرئيس السيسى يجرى اتصالا هاتفيا بنظيره الروسى بوتين.. ويتبادلان التهنئة بمناسبة مرور 80 عاما على بدء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.. الرئيسان بحثا تعزيز التعاون بين مصر وروسيا والمشروعات التنموية المشتركة الخميس، 09 مارس 2023 08:39 م مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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