الديوان الملكى السعودى ينعى الأميرة الجوهرة

وكالات

نعى الديوان الملكي السعودي الأميرة الجوهرة بنت عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، وأعلن أنه سيتم الصلاة على جثمانها بعد صلاة الجمعة في جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض.

وقال الديوان في بيان: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة، الجوهرة بنت عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، وسيُصلى عليها ـ إن شاء الله ـ بعد صلاة الجمعة الموافق 18 / 8 / 1444هـ، في جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض.. تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".