اليوم السابع
Ads
الجمعة، 10 مارس 2023 01:31 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

الديوان الملكى السعودى ينعى الأميرة الجوهرة

الجمعة، 10 مارس 2023 12:11 ص
الديوان الملكى السعودى ينعى الأميرة الجوهرة السعودية - أرشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نعى الديوان الملكي السعودي الأميرة الجوهرة بنت عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، وأعلن أنه سيتم الصلاة على جثمانها بعد صلاة الجمعة في جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض.

وقال الديوان في بيان: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة، الجوهرة بنت عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، وسيُصلى عليها ـ إن شاء الله ـ بعد صلاة الجمعة الموافق 18 / 8 / 1444هـ، في جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض.. تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".


الاميره جوهره

الديوان الملكى

السعوديه

اخبار السعوديه

عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود

المملكه



الموضوعات المتعلقة

الديوان الملكى الأردنى يعلن موعد عقد قران الأميرة إيمان ابنة الملك عبد الله

الأحد، 05 مارس 2023 05:38 م

الديوان الملكى الأردنى: عقد قران الأميرة إيمان بنت عبد الله الثانى 12 مارس

الأحد، 05 مارس 2023 01:32 م

أهم الأخبار العالمية والعربية حتى الـ12.. اعتراف أمريكى بدور مصر المحورى إقليميا وعالميا.. الديوان الملكى السعودى يعلن وفاة الأمير عبدالإله بن سعود.. وبريطانيا تعلن وصول أطقم الدبابات الأوكرانية لبدء التدريب

الإثنين، 30 يناير 2023 12:00 ص

الديوان الملكى السعودى يعلن وفاة الأمير عبدالإله بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود

الأحد، 29 يناير 2023 05:40 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة