الحكومة تنفى طرح منتجات بديلة لبيض المائدة بالأسواق تحت مسمى "البيض البودرة"

كتبت هند مختار

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى صوء ما تردد من أنباء بشأن طرح الحكومة لمنتجات بديلة لبيض المائدة الطبيعي بالأسواق تحت مسمى "البيض البودرة"، تواصل المركز مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء مُؤكدةً أنه لا صحة لطرح الحكومة لمنتجات بديلة لبيض المائدة الطبيعي بالأسواق تحت مسمى "البيض البودرة"، موضحةً أن "البيض البودرة" المشار إليه متواجد بالأسواق منذ سنوات، وهو منتج مُصنع له استخدامات في صناعات معينة ومحددة كصناعة المعجنات والحلويات نظراً لطول مدة صلاحيته، بينما لا يمكن اعتباره بديلاً لكافة استخدامات البيض حيث أنه لا يمكن إعادته لأصله كبيض طبيعي واستخدامه في نفس استخدامات البيض، ويدخل فقط في الصناعات السابق ذكرها.