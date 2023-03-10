الجيزة: مشروع محور كمال عامر يضم مواقف سيرفيس وساحات انتظار وأكشاك

كتبت مرام محمد

أكدت محافظة الجيزة أن محور الفريق كمال عامر الجديد، الذي سيتم تشغيله تجريبيا أمس الخميس، أحد أهم مشروعات الطرق القومية الجديدة التي ستساهم في خلق شرايين مرورية جديدة، تربط المدن ببعضها البعض وتسهل حركة المواطنين وتفتت التكدسات المرورية.

وكشفت فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه تم تنفيذ محور الفريق كمال عامر الجديد وفق رؤية حضارية متكاملة تستهدف تسهيل حركة المواطنين وتوفير أوقات الرحلات الطويلة في المناطق التى تعانى من كثافات مرورية، فضلا عن استغلال المساحة الواقعة أسفله فى إقامة منتزهات وخدمات مختلفة للمواطنين، ومواقف حضارية وساحات انتظار حضارية تقضى على المواقف العشوائية وترتقى بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكدت المحافظة أن مشروع محور الفريق كمال عامر شهد حتى الآن تشغيل 3 مواقف سيرفيس وما يقرب من 48 ساحة انتظار و16 كشكا ومطعما حضاريا للشباب في نطاق أحياء العمرانية والعجوزة، منوهة إلى أن المحور يشهد إنشاء عدد آخر من المواقف وساحات الانتظار الحضارية والمطاعم والأكشاك بنطاق بولاق والعجوزة، مما سيسهم فى القضاء على المواقف العشوائية، وحل العديد من المشكلات المرورية بالجيزة، والتخفيف من حدة الاختناقات المرورية، وتوفير فرص عمل للشباب.

وأوضحت المحافظة أن مواقف السيرفيس الجديدة أسفل المحور الجديد تشمل موقف السرفيس الحضارى بمنطقة أرض اللواء والمقام لاستيعاب 200 سيارة سرفيس تقريبا والذي سيساهم بشكل كبير فى القضاء على المواقف العشوائية التى تعانى منها المنطقة، حيث يضم خطوط أرض اللواء والبراجيل والطريق الأبيض وناهيا وجامعة الدول العربية والسودان وغيرها من الخطوط التى تخدم مواطنى المنطقة مع تدعيمه بخطوط سير إضافية، كما أنه مجهز بغرف للإدارة والمراقبة وبوابات للدخول والخروج وأكشاك وكافيتيريات ومناطق استثمارية إلى جانب عدد من ساحات الانتظار لتيسير حركة المرور بالمناطق المحيطة، بالإضافة إلى موقف سرفيس ترعة الزمر "مستشفى الصدر"، وناهيا الذي يستوعب 70 سيارة سرفيس.

جدير بالذكر أن محور الفريق كمال عامر سيحل العديد من المشاكل المرورية بمدينة الجيزة، وسيُعيد توزيع الحركة المرورية، بما يخفف الاختناقات المرورية الحالية بميدان الجيزة، ومحور 26 يوليو، ومحور صفط اللبن، حيث يعد أول محور مرورى حر يربط بين شمال وجنوب الجيزة، ويضيف مداخل جديدة لمدينة الجيزة للربط مع محافظة القاهرة، ويوفر نصف مسافة الرحلة بين شمال وجنوب الطريق الدائرى باستغلال القوس الغربى للطريق الدائرى، مما يؤدى لتقليل وقت الرحلات، وخفض التلوث، وتوفير استهلاك الوقود وحل مشاكل الاختناقات المرورية بالمحاور الرئيسية والمناطق التى يمر بها مسار المحور فى هذه المسافة.

ويربط المحور القوس الجنوبي للطريق الدائرى بالمنيب جنوباً، بالقوس الشمالي، بطول 12 كم، وعرض (33 - 65.5) م، ويربط المحاور العرضية الرئيسية (26 يوليو - جامعة الدول العربية - صفط اللبن - فيصل - الهرم) بالإضافة إلى شوارع (مستشفى الصدر - الثلاثينى - خاتم المرسلين - مطار إمبابة)، ولتعظيم الاستفادة من المشروع، جار تنفيذ امتداد المحور للربط مع محور تحيا مصر شمالاً، ليصبح إجمالى طول المحور 15 كم.



ساحات الانتظار أسفل المحور الجديد



ساحات الانتظار



ساحات انتظار أسفل محور كمال عامر