التضامن فى أسبوع.. بدء صرف زيادة دعم تكافل وكرامة منتصف أبريل.. فيديو

كتب مدحت وهبة

أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي تقريرها الأسبوعي، حيث تستعرض خلاله الأنشطة والأحداث، التي قامت بها الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وكذلك قطاعات الوزارة المختلفة خلال الفترة من 3 مارس إلى 9 مارس 2023 ، ونستعرض أبرزها في التقرير التالي:

- رئيس الجمهورية يقرر زيادة قيمة الدعم النقدي للأسر المستفيدة بنسبة 25%، ووزيرة التضامن الاجتماعي تتوجه بالشكر للرئيس السيسي على إقراره بالزيادة ووصول الموازنة إلى 32 مليار جنيه سنوياً، وتوجه باتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية لبدء صرف الزيادة في منتصف أبريل 2023.

- مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي يشارك بالمؤتمر الإقليمى الأول بالمملكة العربية السعودية حول "الإدمان على المؤثرات العقلية وتحديات العلاج والتأهيل"، ويستعرض تجربة الصندوق في تأهيل وتنمية المتعافين اجتماعيا واقتصاديا.

- المشروع القومى للحفاظ على كيان الاسرة المصرية "مودة" يواصل تدريباته للمخطوبين بمحافظة سوهاج بمشاركة 284 شابا وفتاة.

- توقيع بروتوكول تعاون لرفع كفاءة الحضانات ودعم مهارات مقدمى الخدمة بمحافظة الوادى الجديد.

- احتفالا باليوم العالمى للسمع، التضامن الاجتماعى تستعرض تقريراً حول الجهود المقدمة لذوى الإعاقة السمعية وتؤكد على توفير كافة سبل الرعاية والتاهيل لذوى الاعاقة.

- التضامن الاجتماعى تعلن توصيات مؤتمرها الاقليمى الأول حول سياسات الرعاية الاجتماعية وتحقيق الأمن الاجتماعى والذى تم تنظيمه بالتعاون مع جامعة الدول العربية ومنظمة اليونيسيف بحضور 12 دولة عربية وممثلى الهيئات الدولية.

- الهلال الأحمر المصرى ينظم معرض أهلا رمضان لمنتجات الخيامية والمصنوعة بأجود الخامات بأيدي سيدات أسر منطقة النهضة.

- التضامن الاجتماعى تطلق مبادرة”كفالة زواج يتيمات”لدعم المئات من زواج الفتيات اليتيمات بقرى ومراكز الاقصر.

- وزيرة التضامن الاجتماعى تتوجه الى واشنطن لعقد سلسلة لقاءات ثنائية مع قيادات البنك الدولي، والمشاركة في أسبوع التنمية البشرية، وتستعرض تجربة مصر في الحماية الاجتماعية والإعاقة والتشغيل والمعاشات والنوع الاجتماعي.

- وزيرة التضامن الاجتماعى تعلن فتح باب التقديم لحج الجمعيات الاهلية لموسم 1444ه-2023 م فى الفترة من 7-20 مارس الجاري، مؤكدة استمرار الوزارة في توفير افضل الخدمات لحجيج بيت الله الحرام.

- برنامج فرصة للتمكين الاقتصادي يسلم سلسلة من المشروعات متناهية الصغر للمرفوضين من برنامج تكافل وكرامة ضمن فعاليات "قرى بلا فقر"، وتكثف التوزيع هذا الأسبوع بمركز أبو تيج بأسيوط.

- وزارة التضامن الاجتماعي والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ينفذان النسخة الثامنة للبرنامج التدريبي لكوادر رجال الدين الإسلامي والمسيحي "توحيد الرسائل الدينية والمجتمعية في مجال تنمية الوعي وبناء الاتجاهات الإيجابية" في محافظات وقرى حياة كريمة.

- وزارة التضامن الاجتماعي تدعم أبطالها من ذوى الإعاقة وتهنىء فاطمة الصباغ بجمعية على بن ابى طالب بالبحيرة لفوزها بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية في كرة الجرس للمكفوفين وحصولها على الميدالية البرونزية.

- القباج تستعرض تقريرا عن جهود المشروع القومى للحفاظ على كيان الاسرة المصرية "مودة"، والتقرير يشير الى تجاوز عدد المترددين للمنصة الإلكترونية للبرنامج عن 4.6 مليون منذ اطلاقها عام 2019.

- تاكيدا على تعزيز القوة الناعمة فى مصر، وزارة التضامن الاجتماعى تشارك بأفلامها التوعوية في مهرجان أسوان السينمائى لقضايا المراة، وتعقد ندوة بالمهرجان بعنوان "أثر الدراما على الوعى المجتمعي" والندوة تناقش قضايا الفقر والأمية والأسرة والتمكين الاقتصادي.

- التضامن الاجتماعي تُعلن تخصيص 3 جوائز سنوية للأفلام ذات الأثر على التنمية الاجتماعية سواء من صناع الافلام اومنظمات المجتمع الأهلي.

- التضامن الاجتماعى تنظم لقاء جماهيرياً بقرية بنبان بمحافظة أسوان بحضور رئيس بعثة الاتحاد الأوروبى فى مصر ومدير برنامج الامم المتحدة الانمائى وقيادات العمل بالوزارة، واللقاء يناقش قضايا حقوق الفتيات والنساء والأشخاص ذوى الإعاقة.

- العراق تستعين بتجربة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان في مجال الوقاية من تعاطي المواد المخدرة وعلاج وتأهيل مرضى الإدمان وعمرو عثمان يعقد لقاءات مع وزيري الداخلية والصحة لمساندة الجانب العراقي في نقل نجاحات التجربة المصرية.

- تكثيفا لجهود برنامج فرصة فى تحفيز النساء والشباب على العمل والإنتاج، يتعاون البرنامج لعقد سلسلة لقاءات تدريبية بمحافظة الأقصر قبل توزيع مشروعات متناهية الصغر والوحدات الإنتاجية.

- التضامن الاجتماعى تواصل فعاليات حملة "بالوعي... مصر بتتغير للأفضل" بالدقهلية، وتصل فى محطتها الثانية لميت غمر وسط تفاعل كبير من عشرات الآلاف من المواطنين، وطلبات موسعة لتنفيذ حزم من البرامج التنموية والاقتصادية.

- تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء، وزيرة التضامن الاجتماعى تعلن عن صرف 100 ألف جنيه لأسرة كل متوفى عن حادث قطار قليوب، وتوجه بسرعة التعامل مع تداعيات الحادث وتوفير كل الدعم لأسر الضحايا وللمصابين.

- وحدات التضامن الإجتماعى بالجامعات تكثف جهودها لمناصرة حقوق ذوي الهمم، وتنفذ تدريبات لمتطوعي مبادرة "أحسن صاحب" بجامعة سوهاج بالإضافة إلى ورشة حلو الدعم النفسي والمجتمعي بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري.

- برئاسة المستشار محمد عمر القمارى نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانونى لوزارة التضامن الاجتماعى، التضامن الاجتماعي يعقد اجتماعا للجنة التنسيقية للعدالة الجنائية للأطفال، والاجتماع يناقش باب المعاملة الجنائية للطفل وسبل حماية الأحداث.

- وزيرة التضامن الاجتماعى تعلن حجم المنح والتبرعات المقدمة للجمعيات والمؤسسات الأهلية عن 2022 بحوالي 9.5 مليار جنيه، وتؤكد أن زيادة المنح هذا العام يأتي انعكاساً لايجابيات البنية التشريعية الجديدة التى وضعتها الدولة وبنى عليها قانون تنظيم ممارسة العمل الاهلى.

- احتفالاً باليوم العالمى للمرأة، التضامن الاجتماعى تستعرضا تقريرا عن جهودها فى مجالات دعم وتمكين المراة المصرية.

- التضامن الاجتماعى تحتفل بتخريج الدفعة الثانية لمستفيدات مشروع "الجمال من اجل الحياة" الذي تنفذه الوزارة بمراكز استضافة وتوجيه النساء ضحايا العنف .

- وحدة التضامن تنظم حملة توعية للطلاب لحثهم على التطوع ونشر ثقافة خدمة المجتمع والعمل التطوعى والتعرف على خدمات الوحدة.

- مديرية التضامن الاجتماعى بالاسماعيلية تنفذ محاكاة لحدوث أزمات جوية بيئية، وتعقد تدريب افتراضى للإخلاء فى حالة حدوث زلزال فى إطار اختبار الجاهزبة والكفاءة وتعزيز سبل تقديم الاسعافات الأولية.

- المستشار محمد عمر القمارى نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانونى لوزارة التضامن الاجتماعى يفتتح ورشة عمل حول أدوات مؤسسات الدفاع الاجتماعى ومكاتب المراقبة الاجتماعية فى إطار دعم المهارات وقدرات العاملين، بمشاركة محافظات بنى سويف وكفر الشيخ والإسكندرية.