اليوم السابع
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التخطيط: 507 ملايين جنيه لقطاع الإسكان وتطوير العشوائيات لمحافظة الدقهلية

الجمعة، 10 مارس 2023 07:00 ص
التخطيط: 507 ملايين جنيه لقطاع الإسكان وتطوير العشوائيات لمحافظة الدقهلية ارشيفيةــ مشروعات تطوير العشوائيات
كتبت ــ أسماء أمين

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عملت الدولة المصرية خلال السنوات القليلة الماضية على توفير سكن كريم للمواطنين كما اهتمت بتطوير العشوائيات، فى كل محافظات مصر.

وعن حجم الاستثمارات الموجه لقطاع الإسكان وتطوير العشوائيات بمحافظة الدقهلية في خطة 22/2023 تتمثل في توجيه نحو 507 ملايين جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، ويبلغ عدد المشروعات التنموية في هذا القطاع 41 مشروعًا، وفي قطاع التنمية المحلية تبلغ عدد المشروعات التنموية 277 مشروعًا، وتتمثل أهم المستهدفات التنموية في قطاع التنمية المحلية في رصف طرق محلية بحوالي 367 مليون جنيه، وفي مجال التعليم قبل الجامعي يستهدف تنفيذ 15 مشروعا تنمويا تتضمن إنشاء وتجهيز فصول تعليم أساسي، وفصول رسمي لغات ولغات متميز، وتطبيق الجدارات في المدارس الفنية، إلى جانب تنفيذ 70 مشروعا تنمويا في مجال التعليم العالي والبحث العلمي منها إنشاء جامعة المنصورة الجديدة، إنشاء جامعة المنصورة الأهلية.حسب تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وعن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 493 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة الدقهلية بخطة عام 22/2023 تبلغ  7 مليار جنيه بنسبة زيادة 12,9% عن خطة 21/2022، بخلاف المشروعات الموجهة من خلال مبادرة "حياة كريمة".

 

 


العشوائيات

الاسكان

الدقهلية

وزارة التخطيط



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