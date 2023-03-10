التحالف الوطنى يطلق مبادرة "كتف بكتف" لتوزيع 15 ألف كرتونة مواد غذائية بالبحيرة

ووزع منظمو المبادرة عبوات المواد الغذائية والملابس على الفئات المستهدفة، التى اكتظت بها الصالة المغطاة باستاد دمنهور الرياضى، فيما إصطف مئات المتطوعين التابعين للتحالف الوطنى لتوزيع المواد الغذائية مجانا وسط أجواء احتفالية.

وقالت الدكتورة نيفين الكاتب عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموى، إن مبادرة "كتف في كتف" بالبحيرة هي إحدى المبادرات التي أطلقها التحالف الوطني بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية.

وأضافت أن الهدف الاساسى للمبادرة هوالوصول للفئات الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجًا وتوزيع 4 ملايين صندوق من المواد الغذائية بكافة محافظات الجمهورية خلال الشهر الجاري .

وأوضحت عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموى، أنه جارى توزيع 15 ألف كرتونة بالمحافظة حتى نهاية شهر رمضان المبارك و كذلك المشاركة بقوة خلال فاعليات مبادرة" كتف بكتف" باستاد القاهرة خلال الأسبوع المقبل