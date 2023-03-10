اليوم السابع
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الجمعة، 10 مارس 2023 06:09 م
أكرم القصاص
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التحالف الوطنى يطلق مبادرة "كتف بكتف" لتوزيع 15 ألف كرتونة مواد غذائية بالبحيرة

الجمعة، 10 مارس 2023 06:00 م
التحالف الوطنى يطلق مبادرة "كتف بكتف" لتوزيع 15 ألف كرتونة مواد غذائية بالبحيرة توزيع عبوات المواد الغذائية والملابس على الفئات المستهدفة
البحيرة - ناصر جودة

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شهدت مدينة دمنهور بالبحيرة اليوم الجمعة، إنطلاق أكبر مبادرة نظمها التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى تحت عنوان " كتف بكتف"، بالتعاون مع مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية للفئات الأكثر إحتياجا ودعم الأسر الاولى بالرعاية.
 
ووزع منظمو المبادرة عبوات المواد الغذائية والملابس على الفئات المستهدفة، التى اكتظت بها الصالة المغطاة باستاد دمنهور الرياضى، فيما إصطف مئات المتطوعين التابعين للتحالف الوطنى لتوزيع المواد الغذائية مجانا وسط أجواء احتفالية.

وقالت الدكتورة نيفين الكاتب عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموى، إن مبادرة "كتف في كتف" بالبحيرة هي إحدى المبادرات التي أطلقها التحالف الوطني بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية.

وأضافت أن الهدف الاساسى للمبادرة هوالوصول للفئات الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجًا وتوزيع 4 ملايين صندوق من المواد الغذائية بكافة محافظات الجمهورية خلال الشهر الجاري .

وأوضحت عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموى، أنه جارى توزيع 15 ألف كرتونة بالمحافظة حتى  نهاية شهر رمضان المبارك و كذلك المشاركة بقوة خلال فاعليات مبادرة" كتف بكتف" باستاد القاهرة خلال الأسبوع المقبل

فيما أكد محمد الكاتب عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى، أن هذه المبادرة تأتى تماشيًا مع خطة الدولة  للحماية الاجتماعية والتى تم وضعها لتقديم الدعم الشامل للأسر الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية و تخفيف العبء عليهم، بالاضافة الى المساهمة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى كل المجالات و توطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة.
 
مشيرا إلى تنوع  فاعليات التحالف الوطنى للعمل الاهلى لدعم الفئات المستحقة منها توزيع المواد الغذائية بالمجان على الفئات الاكثر احتياجا داخل منازلهم فيما يعرف بحملة طرق الابواب وكذلك تنظيم قوافل طبية شاملة تضم كافة التخصصات ويتم الكشف والمتابعة وصرف العلاج من خلالها بالمجان بالإضافة إلي توزيع عدد كبير من الحقائب المدرسية والبطاطين ولعب الاطفال، إلى جانب تنظيم قوافل بيطرية وإقامة معرض لبيع الملابس بأسعار رمزية.
 
توزيع عبوات المواد الغذائية والملابس على الفئات المستهدفة (1)
توزيع عبوات المواد الغذائية والملابس على الفئات المستهدفة (1)

توزيع عبوات المواد الغذائية والملابس على الفئات المستهدفة (2)
توزيع عبوات المواد الغذائية والملابس على الفئات المستهدفة (2)

توزيع عبوات المواد الغذائية والملابس على الفئات المستهدفة (3)
توزيع عبوات المواد الغذائية والملابس على الفئات المستهدفة (3)

توزيع عبوات المواد الغذائية والملابس على الفئات المستهدفة (4)
توزيع عبوات المواد الغذائية والملابس على الفئات المستهدفة (4)

توزيع عبوات المواد الغذائية والملابس على الفئات المستهدفة (5)
توزيع عبوات المواد الغذائية والملابس على الفئات المستهدفة (5)

توزيع عبوات المواد الغذائية والملابس على الفئات المستهدفة (6)
توزيع عبوات المواد الغذائية والملابس على الفئات المستهدفة (6)

توزيع عبوات المواد الغذائية والملابس على الفئات المستهدفة (7)
توزيع عبوات المواد الغذائية والملابس على الفئات المستهدفة (7)

توزيع عبوات المواد الغذائية والملابس على الفئات المستهدفة (8)
توزيع عبوات المواد الغذائية والملابس على الفئات المستهدفة (8)

توزيع عبوات المواد الغذائية والملابس على الفئات المستهدفة (9)
توزيع عبوات المواد الغذائية والملابس على الفئات المستهدفة (9)

توزيع عبوات المواد الغذائية والملابس على الفئات المستهدفة (10)
توزيع عبوات المواد الغذائية والملابس على الفئات المستهدفة (10)

 


التحالف الوطنى

مبادرة كتف بكتف

محافظة البحيرة

دمنهور

مؤسسة نبيل الكاتب



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