البحرين تؤكد إلتزامها بمكافحة الإرهاب والتطرف دولياً وتدعو لمواجهة تهديداته

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أكدت مملكة البحرين التزامها بمكافحة الإرهاب والتطرف دولياً، ومحاربة مختلف التهديدات التى تشكلها التنظيمات الإرهابية، وخاصة عبر مشاركتها الفعالة فى التحالف الدولى ضد داعش منذ نشأته فى عام 2014، ودعمها لأهداف مجموعات العمل المختلفة التابعة للتحالف الدولى.

جاء ذلك خلال كلمة البحرين التى ألقتها السفيرة نانسى عبد الله جمال، رئيس قطاع الشؤون الاستراتيجية بوزارة الخارجية البحرينية، رئيسة وفد المملكة أمام اجتماع مجموعة العمل المعنية بالاتصال التابعة للتحالف الدولي ضد داعش، والذي عُقد في العاصمة البريطانية لندن، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية (بنا) اليوم الجمعة.

وقالت "جمال" إن مملكة البحرين، من خلال سياستها الخارجية، تتبنى نهجا شاملا ومتخصصا في مكافحة الإرهاب ومحاربة التطرف، وتولي أهمية كبيرة لمواكبة التطورات العالمية الراهنة، والمشاركة في الركب العالمي لفهم الاتجاهات الناشئة للتهديدات الإرهابية، لافتة إلى أن مملكة البحرين تسعى دائما إلى أن تكون جزءاً رئيساً في الجهود الدولية بهذا الشأن، والذي يعكس الثقل الإقليمي والدولي للمملكة في طرح ومناقشة هذه المواضيع والدفع بها قدماً في المحافل الدولية.

وشددت على حرص بلادها على محاربة الإرهاب والتطرف وكل ما يهدف إلى الإضرار بالسلام العالمي، لافتة إلى أهمية تضافر الجهود الدولية لمواجهة التهديدات المشتركة، من أجل حفظ أمن واستقرار المجتمع الدولي.