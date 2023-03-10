وقالت هاينز - في جلسة استماع أمام لجنة المخابرات في مجلس النواب الأمريكي، وفقًا لقناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الجمعة - إن الحرب القادمة لن تكون تقليدية بل سينتصر فيها الأكثر تطورًا في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، داعية إلى الاستثمار في هذه المجالات لمواجهة الكثير من التحديات الأمنية العالمية.



وأشارت إلى أن بوتين لديه ثقة بأنه يستطيع هزيمة أوكرانيا ويريد منع الدعم الغربي لأوكرانيا، ومن ثم تهديد حلف شمال الأطلسي، معتبرًا ذلك من أهم التحديات الأمنية التي تواجه الولايات المتحدة بعد الصين.