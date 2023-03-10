الإسكان: زيادة الطاقة الاستيعابية لمحطة صرف أبو رواش إلى 2 مليون م3/يوم

كتب ـ أحمد حسن

قال الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون البنية الأساسية، إنه تمت مناقشة مشروع التوسع الرابع لمحطة صرف صحي أبو رواش ، والتى تُعتبر من أكبر محطات الصرف الصحي على مستوى الجمهورية بعد محطة معالجة الجبل الأصفر ، ويأتي هذا التوسع في إطار التعامل مع ما تشهده محافظة الجيزة من زيادة في الكثافة السكانية، وزيادة كميات مياه الصرف الصحي، وهو ما دعا إلى أهمية تنفيذ هذا المشروع، بإضافة 400 ألف م3/يوم، ليصبح إجمالي الطاقة الاستيعابية للمحطة 2 مليون م3/يوم.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان وممثلي بنك التنمية الإفريقي، لمتابعة موقف المشروعات المشتركة الجارى والمخطط تنفيذها، وأوجه التعاون المستقبلي بين الجانبين، وذلك بحضور المهندس أحمد عبد القادر، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى، وممثلي وحدة إدارة المشروعات بالوزارة "PMU".

وفى بداية اللقاء، تقدم الدكتور سيد إسماعيل، بالشكر لممثلي بنك التنمية الإفريقي على التعاون البناء والمجهودات المبذولة، وأشاد بمشاركتهم كشريك تنموى للتحول الذي تم في قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي على جميع المستويات، ومن جانبهم أكدوا أنه على رأس أولوياتهم، دعم سياسة الوزارة لإشراك القطاع الخاص فى مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.

كما تمت مناقشة مشروع معالجة الحمأة الواردة من محطة صرف صحي أبو رواش، ومحطة معالجة زنين، وتم إعداد دراسة جدوى لمعالجة الحمأة من خلال بنك التنمية الإفريقي، للتعامل مع هذه الكميات من الحمأة بطريقة آمنة لا تضر بالبيئة، وكذلك الاستفادة منها في إنتاج الغاز لتوليد الكهرباء، وكسماد عضوي بمواصفات لا تخالف اشتراطات الكود المصري، وتم مناقشة آليات التمويل والتعاقد، واستثمارات القطاع الخاص، وذلك تماشياً مع أهداف مسودة وثيقة ملكية الدولة المصرية، والتي تضمنت أن مشروعات إدارة الحمأه تعد من المشروعات المخطط تخارج الدولة منها وإسنادها وتنفيذها من قبل القطاع الخاص.

وأشار ممثلو بنك التنمية الإفريقي، إلى أنه من المقرر إرسال بعثة فى شهر أبريل المقبل بخصوص برنامج "نُوَفِّي"، والذي يتم من خلاله إنشاء 5 محطات لتحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية، بإجمالي 525 ألف م3/يوم في 4 محافظات بتمويل قدره 625 مليون دولار من الاستثمارات المستدامة والخضراء.

وأفاد نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية، أنه من المقرر إعداد دراسة جدوى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات (قنا - أسوان - الأقصر - بنى سويف)، للوقوف على المشروعات اللازمة بتلك المدن، والتى يمكن لبنك التنمية الإفريقي المشاركة فيها.

وأشاد ممثلو بنك التنمية الأفريقي، بالتعاون المثمر مع وزارة الإسكان، ووجود استراتيجية للقطاع، ورؤية واضحة تساعد على المشاركة في التنفيذ، كما أشادوا بالطفرة غير المسبوقة التي شهدها قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، تحقيقاً لأهداف التنمية المُستدامة 2030.

وأكد الدكتور سيد إسماعيل، أهمية المتابعة والتقييم المستمر للأداء في تنفيذ جميع المشروعات المتعلقة بالبرامج الجاري تنفيذها لتحقيق النتائج المطلوبة، حيث إن مشروعات معالجة مياه الصرف الصحى من المشروعات ذات الأولوية، وتواصل الدولة المصرية جهودها للتوسع فى تنفيذ مشروعات الصرف الصحى، وإنشاء محطات المعالجة، والنهوض بقدرات وطاقات مشروعات الصرف الصحى على مستوى الجمهورية، موجهاً بضرورة الالتزام بالتوقيتات المحددة لمشروع التوسع الرابع لمحطة صرف صحي أبو رواش، حتي يتم إضافته إلي مجموعة المشروعات التي يتم تنفيذها حالياً بالقطاع، والتي تتميز بالاستدامة الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، وتسهم فى دفع معدلات النمو، وخلق فرص عمل، والحفاظ على صحة المواطن المصرى الذى يعتبر أهم استثمار للدولة.