استمرار حملات النظافة والدهانات والتجميل وزراعة أشجار بمركز مطاى بالمنيا

تواصل الوحدات المحلية بمحافظة المنيا جهودها لتنفيذ خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة الميادين والشوارع وزراعة وتجميل وتمهيد ورصف الطرق الرئيسية والأحياء الداخلية بمراكز المحافظة، بهدف تحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين بمختلف القطاعات، وتيسير الحركة المرورية داخل الشوارع الرئيسية بمدن المحافظة.



من جانبه، قال سعيد محمد رئيس مركز ومدينة مطاي، إنه تم تنفيذ حملة مكبرة للتجميل والدهانات وتنسيق وزراعة الأشجار بعدد من الطرق الرئيسية بالمدينة، بالتزامن مع تنفيذ حملات زراعة الأشجار والتجميل ضمن المبادرة الرئاسية للتشجير "100 مليون شجرة"، مشيرا إلى أن الوحدة المحلية مستمرة في زراعة ورى الأشجار على مستوى القرى والتوابع لإضفاء المنظر الجمالي للطريق وللتعامل الأمثل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ واستغلال الطاقة النظيفة والصديقة للبيئة تحقيقا للصالح العام.