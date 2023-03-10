إيلون ماسك يسعى لبناء "المدينة الفاضلة".. وول ستريت جورنال تكشف التفاصيل

كتبت: نهال أبو السعود

قالت "وول ستريت جورنال"، إن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك يخطط لبناء مدينته الخاصة على أرض اشتراها مؤخرا قرب مدينة أوستن بولاية تكساس، بعد استحواذه على آلاف الأفدنة من الأراضي على أمل بدء مدينة يمكن لموظفيه العيش والعمل فيها.

ووفقا للتقرير، اشترت الكيانات التابعة لايلون ماسك ما لا يقل عن 3500 فدان بالقرب من اوستن لإنشاء "مدينة فاضلة" تسمي سنيلبروك على مسافة قريبة من مبني شركاته في الولاية، حيث تم بالفعل تشييد مجموعة من المنازل والمناطق الرياضية.

من جانبه تحدث ستيف ديفيس، وهو أحد كبار مساعدي ماسك، عن وجود خطط أكبر لدى رئيسه، بما في ذلك بناء مدينة كبيرة كاملة.

ومن المعروف أنه وفقا لتشريعات ولاية تكساس، لا يمكن تسجيل المدينة إلا بعد أن يبلغ عدد سكانها 201 شخص على الأقل، وفي نفس الوقت، قالت متحدثة باسم مقاطعة باستروب، حيث يتم بناء مدينة ماسك المقبلة، إن الإدارة لم تتلق أي طلب بهذا الخصوص من جانب الملياردير أو من المؤسسات التابعة له

على مر السنين، قدمت شركات التكنولوجيا العديد من وسائل الراحة في أماكن العمل لتوظيف العمال وتحفيزهم في بعض الأحيان على العمل لساعات أطول، من خلال بناء مدينة داخل الشركة الخاصة به.

يقال إن جهود Snailbrook تتضمن أيضًا خططًا لبناء أكثر من 100 منزل، بالإضافة إلى ميزات الحي مثل حمام السباحة ومنطقة الرياضة في الهواء الطلق، وقالت الصحيفة إن بناء ماسك للمدينة قد يعيد الصراعات مع المنظمين الحكوميين والفيدراليين.