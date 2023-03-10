إصابة سائق أثناء عبثه بسلاح نارى بمنزله في طما شمال سوهاج

سوهاج محمود مقبول

استقبل مستشفى طما المركزى شمالى محافظة سوهاج سائق، يقيم دائرة المركز، مصابا برش خرطوش باليد اليسري، وذلك على إثر قيامه بالعبث بسلاح نارى غير مرخص أثناء تواجده بمنزله دائرة المركز، فخرجت منه طلقه بطريق الخطأ تسببت في إصابته، تم التحفظ على السلاح المستخدم عقب إرشاد المصاب عنه.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بإصابة سائق بطلق نارى وتم نقله للمستشفى للعلاج وذلك عقب خروج طلقه من سلاح كان بحوزته أثناء عبثه به بالمنزل وتم نقله للمستشفى للعلاج.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية والعميد رئيس فرع بحث الشمال، وضباط وحدة مباحث المركز وصول المدعو محمد ا ت م 22 سنة سائق إلى مستشفى طما المركزي ويقيم دائرة المركز مصاباً " برش خرطوش باليد اليسري ".

وبسؤال المصاب أفاد بأنه أثناء تواجده بالمنزل وحال عبثه بسلاح خرطوش خاصته خرجت منه طلقه عن طريق الخطأ مما نتج عنه إصابته المشار إليها، تم ضبط السلاح المستخدم، وتم التحفظ عليه عقب إرشاد المتهم عن مكانه وعثر بمكان الواقعة على مقذوف فارغ تم تحرير محضرا بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.