إزالة 4 حالات من التعديات ومخالفات البناء بمركز المحلة

أكد اللواء عمرو فكرى رئيس مركز ومدينة المحلة ، علي استمرار عمليات إزالة التعديات على الأرض الزراعية فى المهد، وإزالة مخالفات البناء تحت إشراف نواب رئيس المدينة، بالتنسيق مع مدير أمن الغربية لفرقة شرطة المحلة ومأمور مركز المحلة ورؤساء الوحدات المحلية فقد تم تنفيذ إزالة 4 حالات من التعديات ومخالفات البناء.

وأضاف رئيس المدينة، أنه تم تنفيذ إزالة فى المهد لفرشة خرسانية بعزبة صيصة بالشهيدى على مساحة 30 متر كما تم رفع سور من البلوك بقرية محلة أبو على "داخل الحيز العمرانى"، على مساحة 120 متر لمخالفة لشروط الترخيص وبنطاق الوحدة المحلية بلقينا تم إزالة سور بالبلوك الأبيض حول مساحة 120 متر.

كما تم فك شدة خشبيه لعمل أعمدة بالدور الاول علوى بمساحة 100 متر بقرية العتمانية بالوحدة المحلية بشبيش كماتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد جميع المخالفين وإزالة جميع الأعمال المخالفة ومصادرة مواد البناء