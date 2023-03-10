إزالة 4 حالات تعد وتحرير 17 محضراً لمخالفات متنوعة بأسوان.. صور

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

يواصل مسئولو الوحدات المحلية بمختلف مدن ومراكز محافظة أسوان، جهودهم لتكثيف أعمال الإزالة الفورية للتعديات والإشغالات، والنظافة العامة ورفع المخلفات والتراكمات والأتربة، مع تنظيم الحملات المكبرة لضبط الأسواق، وذلك تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان.

وفى هذا الإطار، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو، بقيادة شوقى مصطفى، أعمال الإزالة الفورية لـ3 حالات تعد فى المهد، عبارة عن مبانى بالطوب الأبيض على الأراضى الزراعية بناحية قرية حجازة بمساحة 525 م2، وذلك بالتعاون مع مسئولى حماية الأراضى بالإصلاح الزراعى.

ونفذت الوحدة المحلية بمركز نصر النوبة، بقيادة صابر حسين، أعمال الإزالة الفورية لحالة تعد على أراضى أملاك الدولة بمساحة 200 م، وبارتفاع 3 أمتار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدى.

وتابع محمود عليان، رئيس الوحدة المحلية بمدينة السباعية، حركة البيع والشراء وتوافر السلع الأساسية للمواطنين، وذلك من خلال تنفيذ حملة شارك فيها إدارات التموين والصحة والطب البيطرى والوحدة المحلية حيث أسفرت عن تحرير 17 محضر مخالفة متنوعة.

وعلى الجانب الآخر، نظمت الوحدة المحلية لمدينة أبوسمبل السياحية، بقيادة سيد سعدى، قافلة طبية، بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية، على مدار يومين، استهدفت إجراء الكشف الطبى وتقديم العلاج المجانى لـ1350 مواطن ومواطنة.



إزالة تعديات



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حملات إزالة



قافلة طبية بأبوسمبل



متابعة الأسواق



