"أوقاف أسوان": افتتاح 120 مسجداً جديداً حتى اليوم.. صور

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

أكد الشيخ حنفى محمود دياب، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة أسوان، وصول عدد المساجد الجديدة التى تم افتتاحها حتى اليوم، إلى 120 مسجداً، وجارٍ التوسع فى افتتاح عدد من المساجد الأخرى، سواء منشآت جديدة أو إحلال وتجديد، فى إطار خطة وزارة الأوقاف التوسع فى عدد المساجد على مستوى الجمهورية.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة أسوان، فى بيان صحفى، أنه تنفيذاً لتوجيهات وزير الأوقاف، جارى افتتاح العديد من المساجد الجديدة في ظل تكثيف جهود وأعمال التطهير والتعقيم بجميع المساجد بصفة دورية، مع الاستمرار فى الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الوقائية للمصلين من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وكانت مديرية الأوقاف بأسوان، افتتحت اليوم، أعمال إحلال وتجديد مسجد الدريره بمركز دراو، بحضور كمال حلمى، رئيس مركز ومدينة دراو، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، والقيادات التنفيذية والشعبية والدينية، وألقى خطبة الجمعة الشيخ أحمد حسن حمدان، مدير الدعوة بأوقاف أسوان، بعنوان "منزلة الشهداء عند ربهم".



المسجد الجديد



جانب من افتتاح مسجد اليوم



جانب من المصلين



خطيب الجمعة



