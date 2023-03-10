أمريكا تغلق مصرف سيليكون فالى بنك بعد أزمة سيولة

كتب محمد جمال

أعلنت السلطات الأمريكية الجمعة أنها أغلقت مصرف "سيليكون فالى بنك" المقرب من أوساط التكنولوجيا، وتخطط المؤسسة الفيدرالية لتأمين الودائع فى الولايات المتحدة لإعادة فتح فروع البنك الاثنين والسماح للعملاء بسحب ما يصل إلى 2.5 مليار دولارعلى المدى القصير، وهو المبلغ الذى عادة ما تضمنه المؤسسة.

يواجه القطاع المصرفى العالمى صعوبات في أسواق المال الجمعة نتيجة مخاوف مرتبطة بمشاكل تتعرض لها المجموعة المالية الأمريكية "اس فى بى" الشريكة المالية المميزة لعدد من شركات التكنولوجيا.

وبعيد ظهر الجمعة، علقت المبادلات الالكترونية لأسهم "اس في بي" بانتظار إعلان من المجموعة المصرفية التي تراجعت أسعار أسهمها بنسبة تزيد على ستين بالمئة بعد إعلان عن رسملتها.

وذكرت محطة "سي ان بي سي" أن المجموعة المصرفية تجري محادثات مع مؤسسات أكبر بحثا عن مشتر لها.

من جهتها، أكدت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين الجمعة أنها تتابع "عن كثب" الوضع في القطاع المصرفى، وقالت ردا على سؤال لجنة برلمانية في مجلس النواب "أراقب عن كثب التطورات الأخيرة التى تؤثر على بعض المصارف".

وأضافت "عندما تتكبد المصارف خسائر مالية فهذا أمر مثير للقلق ويجب أن يكون كذلك".

أما بورصة نيويورك فتبدو في مسار تراجعي الجمعة بعد فترة وجيزة على فتح جلساتها. فهي مرتاحة للتقرير حول البطالة في الولايات المتحدة لكنها تركز على القطاع المصرفي ومجموعة "اس في بي" بقلق.

خسر مؤشر داو جونز 0.18 بالمئة بينما تراجع مؤشر ناسداك 0.82 بالمئة وانخفض المؤشر الأوسع "اس اند بي" بنسبة 0.49 بالمئة.

من جهتها، أعلنت وزارة العمل الأمريكية استحداث 311 ألف وظيفة في شباط/فبراير أي أكثر من 225 ألفا كانت متوقعة.

وقالت روبيلا فاروقي الخبيرة في في مجموعة "هاي فريكزينسي ايكونوميكس" إن "البيانات تظهر أن سوق العمل ما زالت قويا والاقتصاد ما زال ييوفر فرص عمل بوتيرة قوية، لكن ارتفاع معدل البطالة وتباطؤ نمو الأجور يشير إلى تبدل محتمل".

وبذلك ارتفع معدل البطالة من 3.4 بالمئة إلى 3.6 بالمئة خلال شهر واحد بينما ارتفع متوسط الأجور بنسبة 0.2٪ خلال شهر واحد أي أقل من 0.3 بالمئة توقعها خبراء اقتصاديون وكانت النسبة المسجلة فى يناير.