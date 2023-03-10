أخبار الاقتصاد اليوم الجمعة.. سعر الذهب عيار 21 يسجل 1850 جنيها للجرام

كتب هانى الحوتى

شهد اليوم الجمعة 10-3-2023 عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها استقرار سعر عيار 21 -الأكثر مبيعًا في مصر- 1850 جنيها للجرام، وتقدم 5 شركات تطوير كبرى لدعوة هيئة التنمية الصناعية لإبداء الاهتمام للقيام بدور المطور الخاص لأربع مناطق صناعية بمحافظتي قنا وسوهاج.

أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة 10 مارس 2023 استقرت أسعار الذهب، اليوم الجمعة 10 مارس 2023 في مصر، وبلغ سعر عيار 21-الأكثر مبيعًا في مصر- 1850 جنيها للجرام، وعيار 18 سجل 1586 جنيه، وعيار 24 قيمة 2114 جنيها، والجنيه الذهب 14800 جنيه. استقرت أسعار الذهب، اليوم الجمعة 10 مارس 2023 في مصر، وبلغ سعر عيار 21-الأكثر مبيعًا في مصر- 1850 جنيها للجرام، وعيار 18 سجل 1586 جنيه، وعيار 24 قيمة 2114 جنيها، والجنيه الذهب 14800 جنيه.

التنمية الصناعية: 5 شركات كبرى تتقدم لتطوير 4 مناطق صناعية بقنا وسوهاج كشف المهندس محمد عبد الكريم رئيس هيئة التنمية الصناعية، عن تقدم 5 شركات تطوير كبرى لدعوة الهيئة لإبداء الاهتمام للقيام بدور المطور الخاص لأربع مناطق صناعية بمحافظتي قنا وسوهاج وإداراتها وتشغيلها وتنمية الأعمال بها والتسويق لهًا محليًا وخارجيًا، وهي تجربة جديدة تأتي في إطار دور الهيئة في تمكين القطاع الخاص. كشف المهندس محمد عبد الكريم رئيس هيئة التنمية الصناعية، عن تقدم 5 شركات تطوير كبرى لدعوة الهيئة لإبداء الاهتمام للقيام بدور المطور الخاص لأربع مناطق صناعية بمحافظتي قنا وسوهاج وإداراتها وتشغيلها وتنمية الأعمال بها والتسويق لهًا محليًا وخارجيًا، وهي تجربة جديدة تأتي في إطار دور الهيئة في تمكين القطاع الخاص.

أضاف "عبد الكريم"، عقب لقائه مع وفد من البنك الدولي، أنه يجري إعادة تشكيل مجالس الإدارات الحالية بمناطق المحافظتين لمنح القطاع الخاص مساحة ودور أكبر في تلك المجالس للمشاركة الفعالة في صنع القرار فيما يخص تلك المناطق مؤكدًا أنه بمساعدة البنك الدولي يمكن تطوير تلك الفكرة وتعميمها.





مصر صدرت فواكه وخضارا لروسيا بـ463 مليون دولار..واستوردت حبوبا بـ1.9 مليار أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لروسيا مسجلة 544.1 مليون دولار خلال 11 شهرًا الأولى من عام 2022، وبلغت قيمة الواردات المصرية من روسيا 3.7 مليار دولار خلال نفس الفترة،

وصدرت مصر لروسيا فواكه بقيمة 261.9 مليون دولار، وخضر ونباتات بقيمة 201.1 مليون دولار، فيما استورت مصر حبوب من موسكو بقيمة 1,9 مليار دولار.