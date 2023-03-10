"أحدث طرق علاج أمراض الصدر".. مؤتمر طبى بكفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

شهدت مدينة كفر الشيخ اليوم الجمعة، تنظيم مؤتمر صدر دسوق في نسخته السادسة، وذلك لبحث وعرض الجديد في الأمراض الصدرية، وعرض أحدث طرق العلاج والتشخيص المناسب بما يتواكب مع أحدث الوسائل العلمية والعالمية.

جاء ذلك بحضور الدكتورة الهام محمد، وكيل وزارة الصحة في كفر الشيخ، والدكتورة سماح جاد، مدير الطب العلاجي بمديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، و150 طبيبًا في تخصصات الأمراض الصدرية، والعناية المركزة، والباطنة، والأطفال بينما القى 30 طبيبًا من أساتذة الأمراض الصدرية على مستوى الجامعات المصرية في مقدمتها جامعات القاهرة، والإسكندرية، والأزهر، وطنطا، وكفر الشيخ وغيرها من مختلف الجامعات المصرية.

أكد الدكتور محمد كمال وهدان، ورئيس المؤتمر أن الغرض من مواصلة تنظيم المؤتمر في نسخته السادسة موسم 2023 جاء لعرض ورصد الجديد والتشخيص المناسب في الأمراض الصدرية، والحالات الحرجة، وأمراض صدر الأطفال مع عرض أحدث طرق العلاج المناسبة وفقًا لكل حالة.

وكشف الدكتور أحمد مكاوي، منسق عام المؤتمر عن افتتاح المؤتمر بعرض محاضرات تشمل أحدث طرق علاج أمراض الصدر مثل الالتهاب الرئوي، والحساسية، والأمراض المعدية في مقدمتها حالات "كورونا" مع عرض التطور العلمي والطبي في السنوات الأخيرة.

ولفت منسق عام المؤتمر إلى أنه جرى عرض الجهود المبذولة من أطباء الصدر في القطاعات الصحية، كما شملت المحاضرات عرض جميع علاج حالات الأمراض الصدرية بمختلف أنواعها.

عرض الدكتور وسيم عطية، أستاذ ورئيس قسم جراحة القلب والصدر بطب الأزهر بالقاهرة، اليوم الجمعة، مناقشة تشخيص وعلاج 3 حالات نادرة في تخصص جراحة القلب والصدر لثلاث أطفال إناث وذلك خلال المحاضرة التي ألقاها بمؤتمر "صدر دسوق" في نسخته السادسة.

وكشف أستاذ ورئيس قسم جراحة القلب والصدر بطب الأزهر بالقاهرة، خلال المحاضرة عن تعرض طفلة عمر 7 أشهر لانفجار بالرئة اليمنى، ووفق ذلك جرى التدخل جراحيًا عن طريق قسم جراحة القلب والصدر إلى أن تماثلت للشفاء.

وأوضح أن الحالة الثانية لطفلة تبلغ من العمر عامين ونصف كانت تعاني من اختفاء بالرئة اليمنى جرى تركيب قسطرتين صدر قبل حضورها لمستشفى الزهراء الجامعي بالقاهرة وبعد فحصها طبيًا في ذاك المستشفى جرى عمل استكشاف للناحية اليمنى من الصدر، وتقشير الغشاء البلوري فخرجت من العمليات بنسبة اكسوجين 100%.

ولفت إلى أن الحالة الثالثة كانت لطفلة تبلغ من العمر عامين تعاني من انسكاب بللورى صديدي أدى إلى انكماش الفص الأسفل من الرئة اليسرى، ووفق ذلك جرى التوجيه بإجراء جراحة بتقشير الغشاء البللوري للرئة اليسرى، وكذا تقشير الفص الأسفل.

وعلى هامش المؤتمر قال أستاذ ورئيس قسم جراحة القلب والصدر بطب الأزهر بالقاهرة، إن الغرض من عرض حالات الأطفال الثلاثة خلال المحاضرة في المؤتمر يعود إلى طرح الرؤى الطبية ومناقشتها بين الأطباء من أجل التوصل إلى العلاج الأمثل للحالة بما يعود لصالح المريض وذلك من خلال نقل الخبرات وتداول المعلومات الصحيحة لاستفادة شباب الأطباء منها.



اطباء الصدر من عدد من المحافظات



الحضور في مؤتمر يناقش الجديد في علاج الأمراض الصدرية بكفر الشيخ



الحضور في المؤتمر