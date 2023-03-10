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آخر موعد للتقدم بمسابقة التصوير للمشروعات القومية بجامعة القاهرة 23 مارس

الجمعة، 10 مارس 2023 10:00 م
آخر موعد للتقدم بمسابقة التصوير للمشروعات القومية بجامعة القاهرة 23 مارس جامعة القاهرة - أرشيفية
كتب محمد صبحى

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تغلق جامعة القاهرة باب التقدم بمسابقة التصوير الفوتوغرافى لأبرز المشروعات القومية فى مصر تحت عنوان "مشروعات بلدنا فى عيون ولادنا"، يوم 23 مارس الجارى ، والتى تأتى فى إطار توعية الطلاب وتعزيز الانتماء الوطنى لديهم.

وكان الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، قائلا هذه المسابقة تستهدف إلقاء الضوء على أهم المشروعات القومية العملاقة، مشيرًا إلى أن موضوعات المسابقة تتضمن مشروع محطة بنبان للطاقة الشمسية، ومشروع تنمية المليون ونصف المليون فدان، ومشروع المتحف المصري الكبير، والمتحف القومي للحضارة المصرية، المدن الجديدة التى تم إنشاؤها، ومشروعات النقل.

وأشار الخشت إلى أن الجامعة ستمنح الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى جوائز قيمة، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول على جائزة مالية قدرها 5000 جينه، ويحصل الفائز بالمركز الثاني على جائزة قدرها 3000 جنيه، فيما يحصل الفائز بالمركز الثالث على جائزة مالية قدرها 2000 جنيه.

ومن جانبه قال الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن المسابقات المختلفة التي تنظمها الجامعة لطلابها تلعب دورًا فعالًا في بناء شخصيتهم وتفتح المسارات الإبداعية أمامهم سواء العلمية أو الفنية أو الثقافية والتي تسعى الجامعة من خلالها إلى تغيير طرق تفكير الطلاب وتطبيقها في الحياة اليومية، بما يساهم في إعداد كوادر شابة موهوبة ومبتكرة يتم تسخير مواهبهم لخدمة الوطن وتحقيق التنمية المُستدامة وتطوير بيئة ومجتمع الإبداع بمفهومه الشامل.


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المشروعات القومية



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