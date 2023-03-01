اليوم السابع
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55 نشاطا وفعالية ثقافية وفنية ضمن مبادرة "حياة كريمة ".. تفاصيل

الأربعاء، 01 مارس 2023 11:59 ص
55 نشاطا وفعالية ثقافية وفنية ضمن مبادرة "حياة كريمة ".. تفاصيل فعاليات ثقافية ضمن حياة كريمة بالمنوفية
المنوفية - محمد فتحى

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تلقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية تقريراً عن جهود مديرية الثقافة فى تنظيم عدد من الأنشطة والفاعليات الثقافية والفنية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة بهدف إثراء الوجدان الثقافى ورفع الوعى القومى لدى المواطنين.
 
حيث أشار أحمد فوزى مدير مديرية الثقافة إلى أنه تم إقامة 55 نشاط ثقافى وفنى بـ 22 موقع ثقافى بإجمالى ألف و516 مستفيد وذلك خلال الفترة من 23 وحتى 28 فبراير الماضى وبالتعاون مع التربية والتعليم ومنطقة الوعى الأثرى والتضامن الاجتماعى والمحليات والتعليم العالى والأوقاف والكنيسة، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "، لافتا إلى أن تلك البرامج الثقافية والفنية تهدف إلى الإرتقاء بالذوق العام وتنمية الموهوبين والنابغين والمبدعين وتقديم الدعم الرعاية الشاملة لهم، ولاسيما اكتشاف المواهب الفنية والثقافية لذوى الهمم من أبناء المحافظة، فضلا عن تحقيق العدالة الثقافية بين فئات المجتمع وحماية وتعزيز التراث الثقافى.
 
وأشار محافظ المنوفية إلى حرص واهتمام القيادة السياسية بالنهوض بقطاع الثقافة والفنون كونهم أحد أدوات القوى الناعمة التى تشكل ضمير الإنسان المصرى، مؤكدا أنه لا يدخر جهداً فى تقديم الدعم والتيسيرات اللازمة لكافة الفاعليات الثقافية والفنية.

محافظة المنوفية

محافظ المنوفية

ثقافة المنوفية

حياة كريمة



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