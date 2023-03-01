وكيل صحة الشرقية يتابع حملة تطعيم كورونا والبلهارسيا بالإبراهيمية

تابع الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية ، الحملة التنشيطية، لتطعيم المواطنين باللقاح المضاد لفيروس كورونا، وتجريع المواطنين ضد البلهارسيا، بمركز الإبراهيمية.

وتفقد وكيل الوزارة عمل الفرق الطبية بكل حملة بقرية تل محمد بمركز الإبراهيمية، موجهاً بتكثيف هذه الحملات، بجانب الاستمرار في خطة تطعيم المواطنين باللقاح المضاد لفيروس كورونا، بالجرعات الأولى والثانية، والجرعات التنشيطية الثالثة والرابعة، بمراكز التطعيم بالإدارات الصحية بالمحافظة، والفرق المتحركة بالعيادات المتنقلة وانتشارها بالميادين والقري والنجوع، وعمل الفرق بالمنشآت الصناعية والحكومية، ومراكز الشباب، وغيرها.

وأوضح الدكتور هشام مسعود، بأن الفرق الطبية بالإدارات الصحية بمحافظة الشرقية، قامت حتي الآن بتطعيم أكثر من 8.4مليون جرعة للمواطنين، منها 4 مليون و117ألف و 419 جرعة أولي، بنسبة تغطية بلغت 81%، وعدد 3 مليون و27 ألف و 638 جرعة ثانية، موجهاً باستمرار تقديم التوعية للمواطنين، من خلال الفرق الطبية المدربة بمراكز التطعيمات وفرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمحافظة.