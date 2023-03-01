وكيل تعليم كفر الشيخ يكرم أبناء وموجهى التربية الخاصة لتميزهم محليا وعالميا

كرم محمد عبد الله ،وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، فريق الموهوبين بمدرسة النور، الحاصل على المركز الثالث على مستوى الجمهورية في ملتقى الموهبة بالغردقة، وهم الطالبة أمنية رضا، والطالب محمد خيري، والطالب محمد سامي، والطالبة دنيا مخيمر، وأشجان عبد الستار مشرفة الفريق.

واستمع لمواهب الطلاب وتميزهم في الغناء، اولإلقاء، وحثهم على ضرورة الاهتمام بتلك المواهب وصقلها مع الحرص على التميز الدراسي.

كما كرم آية حمادة، الطالبة بالمرحلة الثانوية بمدرسة النور، الحاصلة على المركز الأول على العالم في رفع الأثقال، والطالب محمد رمضان، الحاصل على المركز الثاني على مستوى الجمهورية في رفع الأثقال، كما كرم رحاب رشاد، مدير إدارة التربية الخاصة، وخالد أبو عضمة، موجه الإعاقة السمعية، وحنان البحيري، موجه الإعاقة الفكرية، ومصطفى الملاح، مسئول الدمج ،وهالة حسان، مسئول التربية الخاصة بإدارة دسوق التعليمية، وناصر البغدادي ،مسئول التربية الخاصة بإدارة بلطيم التعليمية، وعلى مختار ـ مسئول التربية الخاصة لإدارة الحامول التعليمية، و السعيد فودة عضو الدمج بالمديرية، ووجدي حسين منسق عام الأنشطة، مقدماً الشكر للقائمين على تلك المواهب، محفزا إياهم لمزيد من البذل مع احتساب ما يبذلونه مع تلك الفئة الخاصة.